La Asamblea Nacional de Francia aprueba un proyecto de ley para nacionalizar Arcelor

Trabajadores de ArcelorMittal y del sindicato CGT se concentraron ayer ante la Asamblea Nacional de Francia, | EFE

Trabajadores de ArcelorMittal y del sindicato CGT se concentraron ayer ante la Asamblea Nacional de Francia, | EFE

Trabajadores de ArcelorMittal y del sindicato CGT se concentraron ayer ante la Asamblea Nacional de Francia, en París, para exigir la nacionalización de las instalaciones siderúrgicas de ArcelorMittal ante los recortes de personal. La Asamblea, finalmente, aprobó a medianoche el proyecto de ley propuesto por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon sobre la nacionalización.

La Asamblea Nacional de Francia aprueba un proyecto de ley para nacionalizar Arcelor

