BBVA retira su recurso judicial contra las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa del Banco Sabadell

BBVA ha decidido retirar el recurso que había presentado ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Gobierno que, en la práctica, impedía durante al menos tres años la integración con Banco Sabadell en caso de que prosperara la opa lanzada sobre la entidad catalana. Según explicó un portavoz del banco a Europa Press, la entidad ha optado por desistir porque el objetivo fundamental del recurso era anular la condición impuesta por el Consejo de Ministros, y esta ha quedado sin efecto al fracasar la oferta sobre Sabadell.

El Ejecutivo dio su visto bueno a la opa a finales de junio, tras el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), pero lo hizo supeditando la operación a que BBVA y Sabadell mantuvieran durante al menos tres años —prorrogables por otros dos— una gestión y un patrimonio separados. Esta exigencia hacía más difícil alcanzar las sinergias que BBVA preveía con la fusión.

BBVA llevó esta condición al Supremo a mediados de julio. El banco defendía que la Ley de Defensa de la Competencia permite al Gobierno mantener o relajar los compromisos acordados en el análisis de la CNMC, pero no endurecerlos.

El recurso no tuvo efectos suspensivos sobre la operación. La opa se lanzó finalmente en septiembre y se cerró en octubre con una aceptación del 25,4% del capital con derecho a voto, por debajo del porcentaje mínimo que la entidad consideraba necesario para seguir adelante con la integración.

Fuentes jurídicas señalan que la retirada del recurso responde a una cuestión técnico-jurídica: una vez descartada la opa, deja de tener sentido discutir sobre las sinergias de una eventual fusión. No obstante, subrayan que BBVA mantiene su posición de que la actuación del Gobierno en este proceso fue contraria a la ley, extremo que la entidad ha dejado reflejado en el escrito de desistimiento.