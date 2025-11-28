Consumo multa con 350.000 euros a siete empresas por aplicar falsas rebajas en el Black Friday de 2023

Siete grandes empresas de comercio online, entre ellas gigantes como Media Markt y Carrefour, han sido sancionadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, por un total de 350.000 euros debido a falsas rebajas durante el Black Friday de 2023.

La Dirección General de Consumo concluyó este verano los siete expedientes sancionadores tras inspecciones que revelaron una práctica engañosa: subir el precio de los productos antes del evento para luego rebajarlos a su precio original o a un descuento ficticio.

La sanción total de 350.000 euros se repartió entre siete operadoras, de las cuales se ha hecho pública la identidad de cinco debido a una sanción accesoria de publicidad. Las empresas sancionadas públicamente son:

Notino Italia: 110.000 euros (el mayor importe)

110.000 euros (el mayor importe) Gestaweb 2020: 100.000 euros

100.000 euros Media Markt: 25.000 euros

25.000 euros Carrefour: 21.500 euros

21.500 euros PC Componentes: 1.500 euros

A todas las entidades se les impuso la prohibición de reiterar estas prácticas y fueron obligadas a retirar las falsas rebajas que en su momento fueron consideradas desleales y engañosas.

¿Qué se considera una "falsa rebaja"?

La base de las sanciones radica en la infracción del artículo 47.1 m) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, referente al uso de prácticas comerciales desleales. Además, la normativa actual, en concreto el artículo 20 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, modificada por la Ley 3/2014, establece un principio claro para las promociones:

Precio de referencia: el precio de referencia (el precio tachado o anterior) a partir del cual se calcula el descuento debe ser el menor precio que se haya mostrado en los últimos 30 días.

Las empresas sancionadas en 2023 incumplieron esta directriz al inflar los precios poco antes del Black Friday para simular una rebaja superior a la real. Por ejemplo, en el caso real de un patinete, la empresa usó un precio de referencia de 329 euros para publicitar descuentos de hasta el -39%, cuando días antes el precio real más bajo era de 249 euros o incluso 199 euros, lo que implicaba que la rebaja era significativamente menor a la anunciada.

Fuerte campaña de vigilancia para el Black Friday

En respuesta a estas prácticas y para proteger al consumidor, el Ministerio de Consumo ha anunciado para este Black Friday la mayor campaña de monitorización y vigilancia de su historia.

La Dirección General de Consumo utilizará un barrido tecnológico para supervisar no solo las falsas rebajas, sino también otros "patrones oscuros" ilícitos.

Patrones oscuros bajo la lupa

Estos patrones oscuros son técnicas que buscan reducir la transparencia e inducir al error o a decisiones de compra precipitadas en el consumidor:

Precios por goteo: ocultar parte del coste total (como tasas o gastos de gestión) al inicio del proceso de compra, revelando los cargos obligatorios solo en etapas avanzadas.

ocultar parte del coste total (como tasas o gastos de gestión) al inicio del proceso de compra, revelando los cargos obligatorios solo en etapas avanzadas. Técnicas de venta bajo presión: uso de relojes de cuenta atrás irreales o mensajes de escasez falsos para crear una sensación artificial de urgencia.

uso de o mensajes de para crear una sensación artificial de urgencia. Precios dinámicos: modificación del precio durante el proceso de compra sin explicar debidamente los factores de variación.

modificación del precio durante el proceso de compra sin explicar debidamente los factores de variación. Precios personalizados: aplicación de precios diferentes basados en el uso de datos personales , lo que puede generar situaciones discriminatorias.

aplicación de precios diferentes basados en el uso de , lo que puede generar situaciones discriminatorias. Comparaciones de precios engañosas: comparar el precio promocional con otro que no ha sido usado de forma habitual, creando la apariencia de un ahorro muy superior al real.

Esta nueva campaña busca garantizar una competencia leal y que los consumidores puedan realizar sus compras en este periodo de alto volumen con total confianza y transparencia, evitando los fraudes que empañaron la campaña anterior.