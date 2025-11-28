Coste de la vida
La bajada de la electricidad sitúa el IPC de noviembre en el 3%, una décima menos que el mes pasado
El Ministerio de Economía advierte, sin embargo, que este noviembre se ha registrado una subida de los alimentos
La inflación se ha situado este noviembre en el 3%, una décima más baja que la de octubre, un leve descenso que, según el dato que ha dado a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), se explica principalmente por la bajada de la electricidad. Este descenso ha compensado, en buena medida, la subida que han registrado este mes alimentos y bebidas no alcohólicas y devuelve el Índice de Precios al Consumo (IPC) al mismo porcentaje que había registrado en septiembre.
En cambio, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre. Hacía casi dos años, desde diciembre de 2024, que el IPC subyacente no alcanzaba una tasa como esta.
Navidad a la vuelta de la esquina
A unas semanas de las fiestas navideñas, la cesta de la compra ha registrado un nuevo repunte, admite el Ministerio de Economía. Uno de los alimentos que ha tirado hacia arriba en los precios ha sido el huevo, que lleva días subiendo de precio en los mercados de origen que ha causado la epidemia de la gripe aviar, una enfermedad que ya ha obligado a sacrificar a más de dos millones de aves en toda España. En el último mes, el importe de este alimento básico ha subido un 5,1%, lo que supone que un incremento interanual del 22,5%. Le sigue el café, que acumula un aumento del 19,4% en los últimos 12 meses, y que el mes pasado aún siguió creciendo en un 1,3%.
