José Elías Navarro, empresario: "Vivimos en un país con una mentalidad extraña, nos alegramos si al de al lado le va mal"

El empresario José Elías Navarro aprovecha sus redes sociales para divulgar su cultura empresarial, pero otras veces también aprovecha para criticar la situación actual: "Vivimos en un país con una mentalidad extraña, nos alegramos si al de al lado le va mal".

Y es que el empresario ha hech una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "al gobierno no le interesa que sepas de finanzas. Si supieran cómo funciona el sistema, habría una revolución. La administración no se puede permitir dar educación financiera a la gente. Es mejor que no sepan y así todo sigue igual".

Y pone como ejemplo que "el otro día me encontré con un chaval y le pregunté por su situación. Me contó que hace poco estaba repartiendo bebidas por ahí. Pero que decidió formarse. Hizo un curso de inversión y se puso las pilas. Cuando le pregunté cómo valoraba haber pagado por aprender me dijo que había sido el mejor dinero invertido de su vida".

Y es que "ese chaval ha pasado de repartir bebidas a comprarse una villa, aprender a gestionar sus activos y a buscarse la vida y evolucionar ¿Tan difícil es enseñarle a la gente a prosperar? De eso se trata. De tener el conocimiento para comprar, gestionar y crecer".

Mentalidad

Para el empresario, "el problema es que vivimos en un país con una mentalidad extraña. Un sitio donde nos alegramos si al de al lado le va mal, en vez de al revés. A ver si aprendemos que la evolución del vecino no es tu enemigo. Es el ejemplo de que se puede salir adelante".