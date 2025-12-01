Atención asturianos: la Seguridad Social confirma cómo coger dos semanas remuneradas extra con carácter retroactivo

Este 2025 el Gobierno ha aprobado la ampliación en "tres semanas", hasta un total de 19 (aparte de las tres de lactancia, que sumarían 22), de los permisos retribuido por paternidad y cuidados, que se podrán disfrutar de manera "flexible", inmediatamente después del permiso por nacimiento o, posteriormente, hasta que el menor cumpla 8 años. El Ejecutivo estima que esta medida requerirá una inversión de 1.500 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha indicado que es "una grandísima noticia" porque era una "medida muy esperada" que "permite avanzar en derechos".

"En 1980, en nuestro país, los permisos por hijos eran de dos semanas para las madres y dos días para el padre. Ahora estamos hablando que serán 17 semanas y, además, dos semanas más para los cuidados que podrán decidir cómo distribuirlos hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad. Por tanto, como les decía, una grandísima noticia para toda la ciudadanía de nuestro país", ha explicado Alegría. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha detallado que son "tres semanas más" para las familias biparentales (tres más para cada progenitor) "absolutamente flexibles y acumulables".

"No nos quedamos en 17 semanas, una más, no, son tres semanas. Por tanto, alcanzamos 19 semanas de carácter retribuido en nuestro país", ha celebrado la vicepresidenta segunda.

En concreto, ha leído el artículo del real decreto ley aprobado este martes por el Gobierno para aclarar que no se hace ninguna diferenciación entre tipo de permisos: "Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 48 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores cuando el nacimiento, que comprende el parto y el cuidado del menor, suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica y del progenitor distinto de la madre biológica durante 19 semanas".

En concreto, según han puntualizado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, los progenitores podrán coger una de estas tres semanas extra durante el primer año de vida del bebé; y las otras dos semanas, a partir del primer año de vida del niño y hasta que cumpla 8 años. Además de estas dos nuevas semanas retribuidas, se mantiene el derecho a 8 semanas no retribuidas por cuidados en los primeros 8 años de vida del hijo.

Además, Yolanda Díaz ha destacado que dos de esas semanas tendrán carácter retroactivo, es decir, que podrán acogerse a ellas las familias que han tenido un hijo o hija a partir del 2 de agosto de 2024.

De hecho, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicado que ya se puede rellenar la solicitud para pedir las dos semanas remuneradas extra que solo los padres de los niños nacidos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025 podrán disfrutar gracias a la nueva Ley de Familias del gobierno socialista.

Ésta no solo amplió el número de semanas que las familias biparentales y monoparentales pueden disfrutar durante el primer año de vida de sus hijos, sino que incluyó dos semanas flexibles más (cuatro, en el caso de las familias monoparentales) que también correrán a cargo del Estado y que los progenitores podrán utilizar hasta que los niños - nacidos en el citado periodo con retroactividad - cumplan los ocho años de edad. La petición debe hacerse a partir del 1 de enero de 2026, momento en el que las nuevas bajas laborables en favor de la conciliación familiar y laboral comenzarán a ser efectivas. Se recomienda igualmente que las solicitudes se entreguen 15 días (máximo) antes de que a los progenitores se les acabe el permiso obligatorio de seis semanas por cuidado y crianza.