Zaragoza acoge el primer vuelo en Europa de un dron capaz de transportar personas y suministros

La zona Expo de Zaragoza ha sido escenario este lunes del primer vuelo demostrativo a gran escala en Europa de un dron dentro del proyecto internacional de innovación U-SAVE ('Urban Supply Aerial Vehicles for Emergencies'), experiencia piloto de este proyecto que pretende validar un sistema aéreo de envío rápido y eficiente de suministros esenciales en escenarios de emergencia en ciudades, como solución a las limitaciones de los sistemas tradicionales en entornos congestionados, aprovechando los avances de la nueva movilidad aérea urbana.

Ha sido la primera vez que se realiza un vuelo de demostración en situación simulada de emergencia en un entorno urbano a nivel europeo, con la aeronave eléctrica no tripulada de gran capacidad EH216 de la empresa china EHang. Se trata de una aeronave de seis metros de longitud y capacidad de despegue y aterrizaje vertical y una capacidad de carga útil de hasta 220 kilos, lo que le permite transportar materiales como equipos médicos, medicamentos y otros suministros vitales.

Esta maniobra ha sido desarrollada ante los ojos de más de un centenar de personas expectantes de esta prueba. El primer recorrido se ha desarrollado desde el anfiteatro de la zona Expo hasta el Pabellón de España con el fin de demostrar esa estabilidad y eficacia del vuelo, con una vuelta al mismo punto de inicio. Pasadas las 12.00 horas, ha tenido lugar otra simulación de emergencia con otra de estas aeronaves eléctricas, esta vez dirección hacia el Parking Sur de la Zona Expo.

Esta demostración pone el cierre al proyecto U-SAVE, impulsado por un consorcio internacional que lideran ALIA, el Clúster Logístico de Aragón, y AERA, el Clúster de Aeronáutica, Aeroespacial y de Defensa de Aragón junto con EHang, fabricante de eVTOL, y las empresas tecnológicas ANRA Technologies, Skycorps Tecnologies y la Estonian Aviation Academy. Ha podido hacer su 'debut' tras aproximadamente un año de trabajo y una dotación cercana al medio millón de euros, financiado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo de la Unión Europea.

Martí Massot, head del Hub de Innovación Sur de EIT Urban Mobility, ha destacado que U-SAVE "demuestra el valor de la colaboración público-privada y nuestro compromiso de apoyar a las ciudades con soluciones innovadoras que mejoren su capacidad de respuesta en movilidad y transporte".

Esto es sólo el principio para que en un futuro cercano podamos ver estas soluciones escalables en el resto de Europa Martín Massot — Head del Hub de Innovación Sur de EIT Urban Mobility

Este proyecto surgió en Zaragoza abanderado por la eficiencia, la seguridad, la escalabilidad y la reducción de huella de carbono como principales innovaciones del mismo, unas bases que servirán para dar una respuesta rápida a problemas de accesibilidad y congestión de tráfico ante situaciones de emergencia en grandes ciudades y sus entornos. Estas emergencias pueden ir desde riadas, incendios hasta inundaciones.

Campo de pruebas

Además, estos vuelos se enmarcan en el acuerdo de convenio firmado en 2021 entre la empresa EHang y el Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de proyectos piloto con aeronaves no tripuladas utilizando el Hera Drone Hub, en el Parking Sur de la Zona Expo, como espacio de pruebas, así lo ha especificado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha mostrado "el orgullo" de que sea la capital aragonesa "la primera de Europa en la que se desarrolla una demostración de este tipo en un medio urbano".

"Este es un ejemplo más de nuestro objetivo de posicionar a Zaragoza como una ciudad de referencia en el ámbito del desarrollo de nuevas tecnologías que, a medio y largo plazo, sean una realidad y sirvan para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, ha explicado la regidora de la capital aragonesa, que ha insistido en la fiabilidad de Zaragoza que buscan dar desde la administración.

Socios estratégicos

Desde ALIA, su director, Ángel Gil, ha subrayado que U-SAVE es “un nuevo ejemplo de cómo desde ALIA estamos impulsando la colaboración a nivel internacional entre empresas y clústeres, promoviendo soluciones logísticas pioneras y escalables”. "En Aragón se está haciendo todo bien, esperemos que este sea el primero de muchos proyectos en materia de tecnología aeroespacial", ha asegurado el directivo.

La directora de operaciones de la empresa EHang para Europa y América Latina, Victoria Jing Xiang, ha subrayado que con este vuelo “hemos demostrado cómo los avanzados eVTOL no tripulados de EHang pueden ofrecer una solución eficiente, rápida, inteligente y sostenible para la respuesta urbana ante emergencias. Esto permite a los ciudadanos evitar la congestión urbana en situaciones críticas, o recibir rescate y asistencia en el menor tiempo posible cuando el tráfico terrestre tiene dificultades para acceder al lugar, contribuyendo así a mejorar la vida en nuestras ciudades".

Por parte de la Fundación Ibercaja, su director general, José Luis Rodrigo, ha destacado que "en Fundación Ibercaja, a través de Mobility City, siempre hemos trabajado con un objetivo y compromiso claro: la movilidad debe estar al servicio y ser accesible para las personas, mejorando su vida y consiguiendo así ciudades más humanas, sostenibles y centradas en los ciudadanos. Muestra de ello es el vuelo al que hoy asistimos, como parte del proyecto U-SAVE desde el que colaboramos en nuestra entidad".