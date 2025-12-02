El Ibex 35 avanza un 0,33% al inicio de la sesión y supera los 16.400 puntos impulsado por los datos macro y el optimismo inversor

La Bolsa española ha arrancado este martes con buen pie. El Ibex 35 subía un 0,33% en la apertura, situándose alrededor de los 16.443,6 puntos, gracias a una mezcla de factores macroeconómicos favorables y confianza de los inversores.

En este contexto, los datos nacionales aportan una nota positiva: según la información de mercado, el paro registrado en España cayó en 18.805 personas en noviembre, aunque a su vez la afiliación media a la seguridad social disminuyó en 14.358 empleados.

Por otro lado, la expectativa en torno a la publicación de la estimación preliminar de la inflación de la eurozona añade presión e interés. Este dato, junto con próximos hitos macroeconómicos, marcará el tono de las próximas jornadas.

¿Qué motiva el repunte?

Buen pulso en el mercado laboral. Aunque los datos de afiliación pueden despertar alertas, la caída del paro registrado aporta un aliciente para la confianza inversora.

Atención a la inflación de la eurozona. Con el dato de noviembre a punto de publicarse, los inversores se preparan para un posible impacto en los mercados de renta fija y variable.

Emisión de deuda del Tesoro. El Ministerio de Economía de España, a través del Tesoro Público, ha lanzado una nueva subasta de letras a 6 y 12 meses por un importe estimado entre 4.500 y 5.500 millones de euros, lo que podría influir en la demanda de deuda soberana y la prima de riesgo.

Movimientos destacados en valores del Ibex

Algunos de los valores con mayores subidas en la apertura fueron Bankinter (+2,27%), ACS (+1,16%), Indra (+1,16%) y Banco Sabadell (+0,99%). En cambio, Telefónica y Acciona cotizaban con caídas de alrededor del 0,5% y 0,24% respectivamente.

Estos movimientos reflejan un patrón típico: los bancos y valores cíclicos (más sensibles a datos macro y tipos de interés) muestran fortaleza, mientras que empresas más defensivas o con menor exposición a la recuperación económica permanecen más cautas.

Los ojos puestos en la Fed y el BCE

Según los analistas que siguen de cerca la agenda financiera, estas son algunas de las referencias clave en los mercados para diciembre: la reunión de política monetaria del Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) prevista para el 9-10 de diciembre; la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE) prevista para el 12; y, por supuesto, los datos de inflación, paro y afiliación en España y la eurozona.

Además, la demanda de títulos de deuda soberana seguirá siendo vigilada, ya que impacta en la rentabilidad exigida al bono español a 10 años, uno de los indicadores de riesgo para la economía nacional.

El Ibex 35 ha comenzado la sesión con optimismo, sustentado en datos laborales relativamente favorables, expectativas en torno a la inflación europea y una nueva emisión de deuda del Tesoro que capta atención.

En un momento de alta volatilidad global y cambios esperados en la política monetaria internacional, los inversores parecen buscar oportunidades en valores cíclicos y apuestas de corto plazo. Si los próximos datos macroeconómicos confirman la tendencia, la bolsa española podría consolidar sus avances; de lo contrario, la cautela podría regresar.