El MEI modifica la nómina de los trabajadores en 2026 y esto es lo que vas a cobrar: " Lo que hace es que literalmente pagues más a la Seguridad Social en tus nóminas"

A partir del 1 de enero de 2026, el tipo total de cotización por este mecanismo subirá al 0,90 %, de los cuales corresponderá 0,15% al trabajador y 0,75% al empleador. Este incremento implica que una parte adicional de tu salario base cotizable se destinará a reforzar el sistema público de pensiones, aunque esa aportación no aumentará tu pensión futura individual.

e trata del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social destinado a fortalecer el Fondo de Reserva —conocido como la "hucha de las pensiones"— y que supondrá una reducción de hasta 95 euros anuales en el salario de quienes coticen por la base máxima proyectada. Pero ojo, que este ajuste viene con matices.

"Te van a quitar noventa y cinco euros de tu nómina en 2026. Menciona a tus compañeros de trabajo si no quieres que se lleven un susto porque vamos a ver si de verdad te van a quitar noventa y cinco euros de tu nómina en 2026". Esta es la advertencia de José Ramón López, asesor fiscal quien en su perfil de Instagram ha compartido un vídeo explicando cómo puede afectarte esta medida que entraría en vigor el año que viene.

"Bueno, puedes estar tranquilo porque no te van a quitar noventa y cinco euros de tu nómina. Lo he visto en decenas de periódicos este titular. No entiendo las ganas de confundir a la gente, la verdad. Todas las noticias se refieren al MEI , el mecanismo de equidad intergeneracional que a día de hoy ya se está aplicando en tus nóminas, en tus nóminas, o si eres autónomo que también se te aplica", indica el experto.

"Vamos a ver el mail, que esto ya se empezó a aplicar en 2023. Lo que hace es que literalmente pagues más a la seguridad social en tus nóminas. Y digo que pagues más porque esto no te va a dar ninguna prestación adicional, no va a aumentar tu pensión de jubilación", señala.

"Esto no cotiza para nada para ti. Es un mecanismo equivalente al generacional. Le servirá a otras generaciones y lo que hace es que de tu sueldo bruto te van a quitar a ti o te empezaron a quitar en 2023 un 0,10% y a la empresa un 0,50", cuenta el asesor.

"Y esto va a ir creciendo a lo largo de los años, y en 2023 se va a situar en que al trabajador le van a quitar un 0,15 de su nómina y a la empresa le van a quitar un 0,75. O sea, que a quién más afectas a la empresa, al trabajador le quitarán dos, tres, cuatro euros, quizá algo más como mucho, en vuestra nómina", indica.

"Si lo queréis ver, el MEI puede aparecer separado, como veis cotización mail, un 0,13%. O puede aparecer dentro del apartado de contingencias comunes", dice López.

"Y fijaos que no es un 4,70, como siempre, sino un 4,82, porque se ha sumado un 0,12% aquí. Pero vamos, que esto, y no solo este periódico, muchísimos, es una inventada de titular espectacular", advierte.