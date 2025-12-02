Obituario
Muere Juan Echevarría Puig, presidente de Mutua Universal entre 2004 y 2022
Agencias
Mutua Universal ha comunicado el fallecimiento de Juan Echevarría Puig a los 101 años de edad y ha expresado su pésame a toda su familia y personas allegadas. En 2004, Juan Echevarría asumió la presidencia de Mutua Universal --entidad colaboradora de la Seguridad Social--, de cuya junta directiva formaba parte desde 1987, y permaneció en el cargo hasta 2022. Durante sus 18 años al frente de la entidad, Echevarría "se esforzó por recuperar y preservar los valores históricos del mutualismo, así como por la búsqueda incesante de la excelencia y el buen gobierno corporativo", explica la compañía. Además, en 2023, la junta directiva de Mutua Universal aprobó por unanimidad nombrarle presidente de honor por "su dedicación y excelentes servicios" prestados a la entidad, a la que dedicó 36 años de su vida.
Ya en la década de los noventa, ejerció como presidente de FECSA, Nissan Motor Ibérica, Cable i Televisió de Catalunya (Menta) o la Fundació Institut Guttmann. Posteriormente, asumió la vicepresidencia de Endesa y del World Trade Center Barcelona y formó parte del Consejo de Administración de Port de Barcelona.
Echevarría era doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Madrid, graduado en Estudios Superiores de Empresa por el Instituto de Estudios Superiores de la Universidad de Navarra y diplomado en Relaciones Industriales por la Universidad de Massachussets (EEUU). Estuvo también estrechamente ligado durante décadas al mundo universitario, al ostentar las cátedras de Sociología de las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, como fundador y director del Colegio Mayor San Jorge de dicha universidad, y como primer presidente del Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra. También ejerció como director general de Perkins, empresa filial de Motor Ibérica, y ocupó el cargo de director general de Correos y Telecomunicaciones. Además, contribuyó a la fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
A lo largo de su trayectoria profesional, Juan Echevarría Puig fue distinguido con diversas condecoraciones y reconocimientos, como la Cruz de la Orden de Cisneros, la Gran Placa de la Orden del Mérito Postal (1976), la Gran Cruz de la Orden de Mérito Civil (2003), la Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Cruz del Mérito Militar (2017), la Llave de la Ciudad de Barcelona, la Orden del Tesoro Sagrado otorgada por el emperador de Japón (1995), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1998), el Guardó d'Honor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (1997) o la medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial de Foment del Treball (2023), la máxima condecoración de la patronal catalana.
