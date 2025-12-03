El Banco Central Europeo es tajante: la cantidad de dinero en efectivo que debes tener en casa para evitar problemas

El apagón eléctrico que se vivó en España a finales del mes de abril, en el que Asturias estuvo más de ocho horas sin electricidad, dejó varias cuestiones en el aire sobre el uso del dinero. Tras el fallo en la red, michos cajeros y datáfonos dejaron de fucionar, por lo que las transacciones económicas en supermercados, restaurantes o tiendas solo podía ser en efectivo.

Parecía que los pagos digitales iban a imponerse al dinero físico, pero como explica el Banco Central Europoe (BCE), "las características únicas del efectivo aseguran que siga siendo importante en el futuro. Los medios de pago digitales pueden resultar cómodos para muchas personas, pero no se adaptan a todo el mundo. Los pagos electrónicos coexistirán con el efectivo, pero no lo sustituirán como instrumento de pago".

Tener dinero físico otorga tranquilidad y autonomía a las personas, especialmente en momentos de incertidumbre. Si bien, también tiene sus riesgos, y no solo en los casos en los que la vivienda se inunde o se incendie y no pueda recuperarse ese dinero. El BCE ha analizado en su informe "Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises" cómo el efectivo ha funcionado como un salvavidas en episodios recientes de incertidumbre. Durante la pandemia, la invasión de Ucrania o el apagón que afectó a España en abril de 2025, el dinero en metálico se convirtió en un medio de pago indispensable para los ciudadanos.

Aunque el BCE no establece una cifra universal, sí destaca las recomendaciones de varios países europeos como Países Bajos, Austria o Finlandia, donde se aconseja disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por persona. Esta cantidad se considera suficiente para cubrir necesidades básicas —como alimentación, medicinas o transporte— durante unas 72 horas, que es el tiempo estimado para restablecer la normalidad en caso de una interrupción grave.

Los expertos advierten que no se trata de acumular grandes sumas bajo el colchón, lo cual puede resultar inseguro, sino de mantener una cantidad moderada, accesible y adaptada al número de miembros de cada hogar. El efectivo debe entenderse como una medida de seguridad preventiva, que complementa al sistema bancario sin reemplazarlo. El dinero tiene que provenir de fuentes legales y, si procede, debe haber sido declarado a Hacienda. Si se sospecha que tiene un origen ilícito o no declarado, Hacienda puede iniciar una investigación y solicitar justificaciones.