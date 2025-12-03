COMISIÓN EUROPEA
Bruselas podría demorar su paquete para la automoción e insiste en permitir más tecnologías más allá de 2035
"Queremos presentar un paquete de medidas para el sector automovilístico que sea realmente completo", dice en Alemania el comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas
Adrián Amoedo
El vicepresidente de la CE para la Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, abrió la veda a comienzos del mes pasado en un acto en Francia donde avanzó una categoría de coches pequeños y de eximir a las furgonetas del veto al motor a combustión en 2035. Un poco más tarde, el galo repitió el mensaje alentador para el sector en Alemania, ante el propio canciller Friedrich Merz, diciendo que se podrían permitir y barajar otras tecnologías más allá de la fecha señalada. Y ahora ha sido el turno de su compañero Apostolos Tzitzikostas, comisario de Transporte de la UE, que aprovechó una entrevista para insistir en esa idea de revisión de la fecha, pero también en que el paquete de medidas previsto para este 10 de diciembre se podría retrasar "semanas" o incluso hasta enero.
Según recoge Reuters sobre la conversación de Tzitzikostas con el medio germano Handelsblatt, el comisario señaló que la UE tendrá en cuenta "todos los avances tecnológicos" a la hora de establecer los límites de emisiones, incluyendo a los motores híbridos enchufables o de combustión que funcionan, por ejemplo, con biocombustibles.
Como ya dijo Séjourné, esta medida se incluirá en ese paquete de medidas que se debería conocer en una semana, pero el griego concretó que se podría demorar. "Seguimos trabajando en ello. Queremos presentar un paquete de medidas para el sector automovilístico que sea realmente completo y cubra todos los aspectos necesarios", concretó.
Con esto en mente, y con un trabajo "muy duro" por perfilar, Tzitzikostas habló de un retraso de "semanas" o incluso de una fecha que se situaría a principios de enero.
Por otro lado, el comisario se pronunció sobre la carta enviada por Friedrich Merz a Bruselas para plasmar las ideas de Alemania sobre cómo deberían ser esas medidas y los objetivos que deberían tener, incluyendo el levantamiento del veto de los motores a combustión en 2035. En este sentido, Tzitzikostas dijo que la propuesta germana fue "muy bien recibida" en el seno comunitario.
