Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plantilla mantiene sus condiciones

Indra vende su negocio de externalización de servicios a Teknei por 96,6 millones

La operación permite a Indra enfocarse en defensa y aeroespacio, mientras que Teknei asume a 5.000 empleados y refuerza su meta de crecimiento hasta 2030

Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España).

Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

Indra ha vendido su negocio de externalización de servicios, conocido como BPO, en siete países a la compañía vasca Teknei por 96,6 millones de euros. Los países incluidos en la operación son España, Colombia, Italia, Perú, México, Chile y Portugal, según ha comunicado la empresa.

Esta decisión se enmarca en el plan estratégico de Indra, cuyo foco está puesto en reforzar su posición en los sectores de defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas digitales. El negocio vendido formaba parte de Minsait, la filial de tecnología y consultoría de Indra.

Ambas compañías han manifestado su compromiso de trabajar conjuntamente para garantizar una integración fluida de los profesionales, equipos y clientes. Para Teknei, la adquisición del negocio de BPO de Indra está alineada con su propio plan estratégico de crecimiento, con el cual aspira a alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación en el año 2030. La compra refuerza significativamente su posición en el mercado de servicios tecnológicos y externalización de procesos, donde ya cuenta con grandes clientes en sectores como la banca, los seguros y la administración pública.

Indra ha asegurado que la venta a Teknei garantizará la continuidad operativa y la calidad del servicio para todos los clientes, mediante la transferencia de contratos y tecnología. Un elemento fundamental del acuerdo es el traspaso ordenado de los profesionales, que incluye una cláusula social que asegura la transferencia de más de 5.000 trabajadores a Teknei. Esta cláusula compromete a la compañía compradora no solo a mantener el puesto de trabajo de estos profesionales durante al menos dos años tras el cierre de la operación, sino también a conservar sus condiciones actuales y antigüedad.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha destacado que este movimiento permite a la empresa avanzar en su plan estratégico y orientar sus inversiones a los "sectores prioritarios" definidos en su hoja de ruta. Por su parte, el consejero delegado de Teknei, Joseba Lekube, ha afirmado que la adquisición del negocio de BPO de Indra contribuirá a aumentar la escala de su empresa y a reforzar su posición en el mercado de los servicios tecnológicos. Lekube ha añadido que con la incorporación suman capacidades críticas en procesos complejos y talento altamente especializado, lo que les permitirá ofrecer soluciones más completas e innovadoras, siendo una palanca para acelerar su crecimiento hacia el objetivo de 2030.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
  2. El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
  3. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  4. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  5. Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
  6. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  7. Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
  8. Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo

Indra vende su negocio de externalización de servicios a Teknei por 96,6 millones

Indra vende su negocio de externalización de servicios a Teknei por 96,6 millones

El caso de Juan Antonio Gómez Alarcón, siguiente entrega de 'En Paradero Desconocido', el pódcast de desaparecidos de Prensa Ibérica

El monasterio de Cornellana vuelve a abrir sus puertas al público (y las plazas son limitadas)

El monasterio de Cornellana vuelve a abrir sus puertas al público (y las plazas son limitadas)

Descubre cuál es el restaurante con la mejor carta de vino DOP Cangas (y no está en el Suroccidente)

Descubre cuál es el restaurante con la mejor carta de vino DOP Cangas (y no está en el Suroccidente)

Vallas rotas, pasos improvisados y miedo diario: el cóctel de riesgo que hace temer por un nuevo atropello mortal en las vías de Figaredo

Vallas rotas, pasos improvisados y miedo diario: el cóctel de riesgo que hace temer por un nuevo atropello mortal en las vías de Figaredo

A juicio por violar a una mujer en la calle mientras ella estaba inconsciente

A juicio por violar a una mujer en la calle mientras ella estaba inconsciente

Así es la millonaria inversión elevará a la élite una instalación deportiva de Oviedo

Así es la millonaria inversión elevará a la élite una instalación deportiva de Oviedo

Más de 400 viviendas de protección y 60.000 metros cuadrados de suelo industrial, el ambicioso plan ideado por el Ayuntamiento de Ribadedeva

Más de 400 viviendas de protección y 60.000 metros cuadrados de suelo industrial, el ambicioso plan ideado por el Ayuntamiento de Ribadedeva
Tracking Pixel Contents