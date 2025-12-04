"Hola te llamamos por esta oferta de trabajo": la Policía Nacional alerta a la población y apremia a registrarse en la lista

"Hola te llamamos por tu oferta de trabajo". "Le llamamos desde su compañía telefónica". "Buenos días, le llamo de su seguro". Son millones los ciudadanos que día deben lidiar con este tipo de llamadas telefónicas.

Son las llamadas telefónicas consideradas spam, que te ofrecen una nueva tarifa para el móvil, una conexión fija de internet o un cambio en la empresa que te suministra los servicios de agua, luz o gas, por ejemplo. Y no solo hay llamadas, también estás los SMS, el correo electrónico y el postal. Mucha gente opta por bloquear los números de teléfono de las distintas operadoras telefónicas, aunque no sirve de mucho, ya que esos números van cambiando.

Por ello, la Policía Nacional ha publicado un vídeo a través de sus redes sociales recomendando a los ciudadanos unirse a la Lista Robinson o Stop Publicidad para así lograr que nos dejen de llamar.

En la Lista Robinson Puedes restringir la publicidad no deseada inscribiendo tus datos de forma gratuita y voluntaria en el fichero de exclusión publicitaria denominado Lista Robinson que está gestionado por la Asociación Española de Economía Digital. La lista Robinson, a la que puedes inscribirte mediante este enlace, debe ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria para excluir de la misma a las personas inscritas. El problema es que pese, a que te hayas inscrito los comerciantes pueden remitirte publicidad de sus productos o servicios si eres cliente o si les has dado tu consentimiento.

La inscripción de tus datos en la lista Robinson puede ser una buena solución para evitar las llamadas dirigidas a promocionar los productos o servicios de empresas a las que no has prestado tu consentimiento para que te hagan publicidad o de las que no eres cliente. Solo tienes que registrar los números de teléfono en los que no deseas recibir ofertas. También tienes como opción el hecho de que algunas empresas ofrecen sistemas para que puedas rechazar el uso de tus datos con fines publicitarios, como marcar una casilla que prevea expresamente tu rechazo o aceptación.

Stop Publicidad es otra de las herramientas que aconseja utilizar la Policía Nacional. Nació el 31 de enero de 2025 en el marco de la renovación de la Ley General de Telecomunicaciones. Hasta entonces, la Lista Robinson había sido durante 15 años la única opción disponible para plantarle cara a las llamadas comerciales.

Esta plataforma cuenta con la aprobación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se trata de un nuevo fichero de exclusión publicitaria en el que los usuarios pueden darse de alta de forma gratuita y las empresas a través de un servicio de suscripción.