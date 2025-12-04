¿Quién se juega más dinero con la peste porcina? 5 empresas concentran el 30% de los cerdos que se crían en Cataluña

"El país se juega mucho”, ha ido repitiendo estos días el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, en las múltipes comparecencias ante los medios que ha ido haciendo desde que estalló el brote de peste porcina en la montaña de Collserola. Unos contagios que ha encendido todas las alarmas en una de las industrias que más dinero mueve cada año en Cataluña.

Concretamente, según las estimaciones del Govern, hasta 1.000 millones de euros anuales en exportaciones están por el momento en jaque, a la espera de ver si los contagios detectados entre jabalíes de la periferia barcelonesa se limitan a un contagio controlado o si la enfermedad acaba saltando a las granjas y desencadenando una crisis sin precedentes en la industria alimentaria catalana.

"El país se juega mucho", pero dentro del sector que agrupa granjas, mataderos y fábricas de envasados y embutido, entre muchos otros eslabones, hay una serie de empresas que concentran los principales intereses y se juegan más que otros. Cataluña alberga prácticamente tantos cerdos como habitantes -unos ocho millones- y es el principal criador de marranos de todo el país.

De la granja al plato

En la industria porcina catalana hay gigantes que, a través de distintas sociedades, engloban toda la cadena de producción del marrano, desde la cría hasta la venta final del producto ya listo para el consumo humano. La más destacada es el Grupo Vall Companys, que el año pasado facturó un total de 4.163 millones de euros entre todas sus matrices. Para ponerlo en perspectiva, el volumen de negocio de este conglomerado de origen ilerdense es superior al de una aerolínea como Vueling o una multinacional textil como Mango.

Vall Companys es también el principal criador de cerdos de toda Catalunya. De manera directa, en sus granjas tiene capacidad de engorde de más de medio millón de marranos, el 8,5% de las casi siete millones de plazas de cría y engorde que tienen las granjas catalanas en todo el territorio.

Otro grupo con un gran peso entre la industria porcina catalana es Bon Àrea, un nombre más conocido comercialmente gracias a su particular peso en la comarca de Guissona y su cadena de tiendas y franquicias de venta directa al público. Según sus últimos resultados presentados, facturó 2.680 millones de euros.

Si bien los grupos más grandes tienen eslabones en toda la cadena de producción, hay varias empresas muy importantes que están especializadas en un aspecto concreto. En el apartado de la cría, por ejemplo, Granges Terragrisa, compañía con sede social en Les Masies de Voltregà (Osona), es la segunda compañía que de manera directa tiene más capacidad de cría de cerdos de toda Catalunya.

Según los datos oficiales recopilados por el Departament de Agricultura, tienen capacidad de engorde de casi 400.000 cerdos. Participada por el gigante de los piensos Esporc SA, que tiene vínculos directivos con la popular marca Casa Tarradellas.

La tercera sociedad en capacidad de engorde es el grupo Premier Pigs, que se presenta en su página web como una empresa familiar de Lleida y el año pasado facturó más de 200 millones de euros.

Lleida, el principal productor

Que entre los principales jugadores del tablero porcino haya varias empresas de Lleida no es casualidad, y es que en Ponent es donde se crían seis de cada 10 cerdos catalanes. En esas coordenadas, todo el sector aguarda con la máxima expectativa cómo evoluciona el brote y qué capacidad de contención tienen las autoridades.

Y es que cuando se produce un contagio de este tipo y mientras se mantenga localizado, las exportaciones a mercados más allá de la Unión Europea puede quedar vetada o a todo el país o a ciertas regiones del mismo. De momento el brote se circunscribe a la zona de Collserola y países como China, que consumen cada año 300 millones de euros en cerdo catalán, solo han prohibido comprar producto porcino a granjas de la provincia de Barcelona. En la misma se tiene capacidad de cría del 20% del total de marranos.

Girona, pese a la tradición y proliferación de industrias, solo cría el 12% de cerdos. No obstante, en esta provincia residen marcas de referencia, como la popular firma de embutidos Noel, pionera en vender internacionalmente. Esta fue fundada en 1940 en Olot y el año pasado facturó 664 millones de euros.

O la menos conocida por el público general, pero con facturaciones de más del doble, como es el caso del Grup Cañigueral, fundado en Cassà de la Selva en 1965 y con un volumen de negocio actual de 1.508 millones de euros entre todas sus sociedades. Tarragona es donde menos actividad porcina hay, donde se crían un 6,5% del total de cerdos catalanes.

Inversión también aragonesa

Catalunya es el primer criador de cerdos de España y junto a Aragón, el segundo, mueven el 70% de los marranos que gruñen en tierras españolas. No es casualidad que firmas catalanas hayan apostado por expandirse por tierras aragonesas y viceversa. El Grupo Jorge, por ejemplo, tiene sede social en Zaragoza, pero dos grandes mataderos en Catalunya, uno en Osona y otro en Mollerusa. Otro aragonés que ha hecho fortuna en Catalunya es Costa Food Group, fundado en Fraga como fabricador de piensos y hoy erigido en un ‘holding’ cárnico.

La industria cárnica vuelve a estar bajo el foco debido al brote de peste porcina africana que pone en riesgo su negocio. No es la primera vez, no obstante, que este sector genera titulares. Hace casi una década trascendió por sus malas prácticas laborales, al menos en la división de sus mataderos, donde varias empresas importantes del sector trataron de emplear a sus matarifes bajo la figura de los falsos autónomos, una especie de ‘riders’ de la carne mediante los que las compañías trataron de evadir millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social. La Generalitat lanzó una campaña de inspecciones en varios mataderos, las causas llegaron hasta el Tribunal Supremo y hoy esta es una práctica erradicada.