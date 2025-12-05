"Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio", afirma David Jiménez, abogado experto en herencias

"Uno de mis hermanos no quiere firmar la herencia, lo está bloqueando todo". David Jiménez Hontanilla, abogado y economista experto en herencias y fiscalidad, pone este ejemplo para explicar qué se puede hacer en estos casos. "¿Sabías que había una forma legal de solucionar eso? Se llama interpelación notarial", expone.

¿Y en qué consiste? David Jiménez lo resume: "Básicamente en que se hace una notificación al heredero y tiene 30 días para decidir si acepta o no la herencia". ¿Y si no responde? "Si no contesta, se entiende que acepta la herencia pura y simplemente con todo lo bueno y con todo lo malo que tenga. Y si la herencia tiene más deudas que bienes, las paga", afirma. "Y si el reparto se complica, se puede llegar en algunos casos a nombrar un contador partidor que lo arregla", agrega el CEO de Eyco Abogados.

Interpelación notarial

Después de esta introducción, vamos a ver con más detalle qué es una interpelación notarial. Es un procedimiento legal mediante el cual un notario requiere a un heredero que se niega a aceptar o repudiar una herencia, para que en un plazo de 30 días naturales se pronuncie formalmente sobre su decisión. Este mecanismo busca evitar la paralización de la partición de la herencia y permite al heredero aceptar o renunciar a la misma de manera oficial.

¿En qué casos se utiliza?

La interpelación notarial se utiliza principalmente cuando un heredero, ya sea por desconocimiento, desinterés o conflicto, no manifiesta su voluntad de aceptar o repudiar la herencia, lo que impide avanzar en el proceso sucesorio.

¿Cómo funciona?

Solicitud al notario. Cualquier persona con interés legítimo en la herencia (por ejemplo, otros herederos, acreedores, etc.) puede solicitar al notario que requiera al heredero renuente. Requerimiento notarial. El notario, mediante un acta notarial, requiere al heredero para que en un plazo de 30 días naturales acepte o repudie la herencia. Decisión del heredero. Hay tres posibilidades: puede aceptar la herencia pura y simplemente; aceptar la herencia a beneficio de inventario (respondiendo a las deudas solo con los bienes de la herencia) o renunciar a la herencia. Efectos de la falta de respuesta. Si el heredero no responde en el plazo de 30 días, se entenderá que ha aceptado la herencia pura y simplemente.

Cómo planificar una herencia

Esta planificación hará que la decisión de la herencia sea lo menos perjudicial posible. En este sentido, el objetivo fundamental de cualquier padre es que la herencia no acabe en drama entre sus hijos o herederos, algo que supone un riesgo cuando hay más de uno. Pero, también, otro factor a tener en cuenta es que la herencia no suponga una carga fiscal o de impuestos inasumible para los hijos una vez falten los padres. Este es otro punto que se puede planificar para minimizar las consecuencias económicas de una herencia, y es donde más ayudan los expertos fiscales o abogados.

El abogado vasco Iñaki Barredo augura un "grave problema para las herencias". ¿En qué se basa? En afirmaciones que lleva haciendo el Gobierno central de España, presidido por Pedro Sánchez, desde principios de año. Si bien, las competencias sobre el impuesto de sucesiones son autonómicas y hay situaciones diferentes, incluso contradictorias, en diferentes regiones.

Barredo se lanzó con su vaticinio tras escuchar al presidente Pedro Sánchez distinguir "aquellos a los que se les pueda dejar una vivienda vía herencia de los padres y aquellos que no". Desde entonces, sostiene el abogado vasco, "ya está anunciado lo que va a ocurrir".

Entiende el experto en sucesiones que "va a haber una modificación sustancial en el impuesto de sucesiones, se va a gravar la tenencia o la herencia, en este caso de tan solo una vivienda, de la vivienda familiar". Y agrega: "Lo que hasta ahora estaba protegido, lo que hasta ahora estaba unificado, y estaba exento en la gran mayoría de las comunidades..."