Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra del streaming

Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros. y HBO para superar la oferta de Netflix por 108.000 millones

El grupo dirigido por David Ellison, funfador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, ofrece 30 dólares por acción, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming

Netflix y HBO Max.

Netflix y HBO Max.

Redacción

Barcelona

Sigue la guerra del streaming. Paramount Skydance ha lanzado una opa hostil sobre Warner Bros. Discovery después de la oferta hecha por Netflix para hacerse con el control sobre el estudio de Hollywood, una operación que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha puesto en duda este lunes.

El grupo dirigido por David Ellison, funfador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, ofrece 30 dólares por acción, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
  2. El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
  3. La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
  4. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  5. ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
  6. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  7. La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
  8. El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100

Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado

Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado

Detenido un joven tras realizar un disparo en el principal centro comercial de Oslo

Detenido un joven tras realizar un disparo en el principal centro comercial de Oslo

El coronel Martínez Victoria se despide del Regimiento "Príncipe" en el día de su patrona: "Ha sido un trabajo muy intenso"

El coronel Martínez Victoria se despide del Regimiento "Príncipe" en el día de su patrona: "Ha sido un trabajo muy intenso"

El paño antihumedad de Lidl que borra la condensación de las ventanas de la cocina y el baño: adiós a la humedad del otoño

El paño antihumedad de Lidl que borra la condensación de las ventanas de la cocina y el baño: adiós a la humedad del otoño

Niños y mayores de Siero emprenden un "viaje" intergeneracional: este es el proyecto para combatir la soledad no deseada en el concejo

Niños y mayores de Siero emprenden un "viaje" intergeneracional: este es el proyecto para combatir la soledad no deseada en el concejo
Tracking Pixel Contents