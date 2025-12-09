La amenaza de la peste porcina ya se nota en los precios: los ganaderos cobran 30 euros menos por cerdo

Aunque no hay ningún caso de peste porcina africana en la cabaña de cerdos española, el foco detectado en Catalunya ya está teniendo impacto en los precios de la lonja con una repercusión de unos 30 euros menos por cada animal, según ha detallado el director de la Asociación Nacional de Productores de Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera, que este martes ha participado en Valladolid en la constitución del Comité Técnico de Expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la Peste Porcina Africana (PPA) de Castilla y León.

Pese a estar España libre de peste porcina en granjas, "ahora mismo el impacto económico que estamos teniendo es elevado, y la peste le está costando ya a cada ganadero de porcino, tanto de España como de Castilla y León, alrededor de unos 30 euros por animal producido", ha señalado Higuera. Se trata, de hecho, del precio acordado la semana para los cerdos de engorde en la lonja de Mercolleida, la que marca el precio de referencia en origen para el sector. En su opinión, los productores de porcino son "los damnificados" en cuanto que están "recibiendo un impacto elevado sobre un problema que actualmente está exclusivamente en la zona siniestrada" y en jabalíes, sin casos a nivel de granjas.

Trasladarlo al consumidor

El director de Anprogapor ha sostenido que esa situación de precios pone al ganadero en dificultades, por lo que hay que conseguir que "la cadena sea lo suficientemente flexible para que se pueda trasladar al consumidor". Se trata a su juicio de una situación que es "imposible de mantener a medio y largo plazo", que requiere de una estrecha relación con las administraciones, ya que si se continúa con esa caída lo que hará el ganadero es reducir la cabaña para tener menos pérdidas.

Y esa reducción de cabaña es más difícil luego de recuperar, como se ha visto en los países de la UE afectados por la peste porcina africana, en los que esa bajada de precios al final va acompañada de una reducción de la producción y a medio plazo de un incremento de los precios, por un déficit de oferta, ha analizado Higuera. "Por lo tanto, para nosotros es muy importante ese apoyo a los ganaderos en esta primera fase para que no tengan que reducir producción y poder estabilizar tanto la oferta y la demanda", ha demandado.