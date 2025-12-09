Buenas noticias para miles de trabajadores: dos semanas extra de permiso retribuido a partir del 1 de enero de 2026
Una medida que afectará a los padres de niños nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024
Miles de trabajadores se verán beneficiados por el nuevo permiso retribuido que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026. Dos semanas extra que afectarán a los padres de niños nacidos o adoptados desde el 2 de agosto de 2024.
Se trata del nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de hijos de hasta ocho años. Un permiso que será compatible con el resto de semanas vinculadas al nacimiento y cuidado y que cuenta con 365.747 potenciales beneficiarios.
Una medida que viene de la ampliación del permiso de maternidad y paternidad que aprobó el Gobierno el pasado verano, pasando de 16 a 19 semanas.
Cómo solicitarlo
Para solicitarlo, eso sí, hay que pedir a la empresa que envíe un certificado de empresa a la Seguridad Social y, una vez enviado, se podrán solicitar estas dos semanas de forma online a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social.
