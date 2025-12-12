Apuesta por las redes
Ignacio Galán cree que el paquete de medidas sobre redes de la Comisión Europea es un "hito clave"
Iberdrola reclama marcos regulatorios estables y más foco en la baja tensión para abaratar la luz a industria y hogares
Pablo Gallén
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado en declaraciones a EFE que el paquete de medidas presentado esta semana por la Comisión Europea para reforzar las redes eléctricas supone un “hito clave” para avanzar en la seguridad del suministro y en la competitividad de la UE a través de la electrificación.
Galán ha subrayado que las redes son “esenciales” para aprovechar al máximo el crecimiento de las energías renovables de origen europeo y de las infraestructuras de almacenamiento, facilitando nuevos usos de la electricidad y contribuyendo a reducir los costes energéticos tanto para la industria como para los hogares.
El pasado miércoles, la Comisión Europea planteó un paquete legislativo orientado a fortalecer las redes eléctricas y de hidrógeno en la Unión, mejorar la integración de las llamadas “islas energéticas” —como la península Ibérica— en el sistema comunitario y recortar el gasto en importaciones de combustibles fósiles.
En ese contexto, el presidente de Iberdrola ha felicitado a la Comisión por “destacar la urgencia” de invertir en redes y por impulsar herramientas para acelerar su desarrollo, con medidas que priorizan proyectos críticos para aliviar cuellos de botella, agilizan permisos e incentivan la inversión con marcos regulatorios estables.
A su juicio, ahora resulta “esencial” que la Comisión y los Estados miembros trabajen conjuntamente para aplicar estas medidas y retirar los obstáculos que frenen la inversión en redes. Además, ha pedido poner el foco en las redes de baja tensión, claves para que ciudadanos e industrias accedan a electricidad “limpia, autóctona y asequible”, y ha señalado que Iberdrola está dispuesta a seguir invirtiendo en la UE y contribuyendo a la creación de empleo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
- Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
- Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo