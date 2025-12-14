Adiós al impuesto de sucesiones, esta es la manera en la que no tendrás que pagarlo

El impuesto de sucesiones es un abono que hay que realizar cuando heredamos, ya sea dinero o un bien inmueble. Pero no todo el mundo tiene que pagar este impuesto a pesar de haber heredado.

Y es que, principalmente, las comunidades autónomas que son las que gestionan este impuesto suelen tener exenciones al pago en función de algunas características, como ser ascendiente, descendiente o cónyuges. En este sentido, en lagunas regiones se exime el pago de este impuesto cuando el total heredado es inferior a 300.000 euros, llegando al millón de euros en algunas comunidades.

Una mujer con una calculadora. / Freepik

Sin embargo, en el caso de que tengas que pagarlo, también hay una forma de librarse de este impuesto, al menos de que lo pague el heredero. Y es que se puede abonar de una parte del dinero de la herencia.

Cláusula

Eso sí, en ese caso, debe haber una cláusula en el testamento que permita que se destine el tercio de libre disposición al abono del tributo. De este modo, los herederos no tendrán que utilizar sus propios recursos para pagar el impuesto de sucesiones.