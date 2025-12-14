Atención propietarios, tu inquilino podría negarse a pagar el incremento de la renta mensual por la vivienda que tiene alquilada

Si tienes una vivienda en alquiler y pretendes subirle la renta a tu inquilino, ten cuidado, porque podría negarse a pagar ese incremento.

Y es que, para epezar, no puedes modificar el precio del alquiler de forma unilateral, para eso está la Ley de Arrendamientos Urbanos, que alude a esta cuestión.

Una mujer muestra unas llaves. / Freepik

Y primer lugar, hay que respetar lo estipulado en el contrato y ser debidamente notificado. Y es que si no se avisa con al menos 30 días de antelación, el inquilino puede negarse al incremento y seguir pagando la renta que pagaba hasta ese momento.

De todos modos, en el contrato debería aparecer cómo se puede incrementar la renta, que en muchos casos se trata de una actualización anual. Los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 regirán la subida por el IPC. En el resto de casos se usa el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda.

Periodo obligatorio de contrato

También se suele subir cuando acaba el periodo obligatorio de contrato, que es de cinco años.