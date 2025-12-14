Atención propietarios, tu inquilino podría negarse a pagar el incremento de la renta mensual por la vivienda que tiene alquilada
Tiene que estar estipulado en el contrato
Si tienes una vivienda en alquiler y pretendes subirle la renta a tu inquilino, ten cuidado, porque podría negarse a pagar ese incremento.
Y es que, para epezar, no puedes modificar el precio del alquiler de forma unilateral, para eso está la Ley de Arrendamientos Urbanos, que alude a esta cuestión.
Y primer lugar, hay que respetar lo estipulado en el contrato y ser debidamente notificado. Y es que si no se avisa con al menos 30 días de antelación, el inquilino puede negarse al incremento y seguir pagando la renta que pagaba hasta ese momento.
De todos modos, en el contrato debería aparecer cómo se puede incrementar la renta, que en muchos casos se trata de una actualización anual. Los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 regirán la subida por el IPC. En el resto de casos se usa el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda.
Periodo obligatorio de contrato
También se suele subir cuando acaba el periodo obligatorio de contrato, que es de cinco años.
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora