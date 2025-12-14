Córdoba cuenta con la dehesa más extensa de Europa

Al norte de la provincia de Córdoba se encuentra la comarca del Valle de los Pedroches, que con sus 360 kilómetros cuadrados se adentra ya en la meseta ibérica, más allá de Sierra Morena. Gran parte de su superficie (unos 300 kilómetros cuadrados) se ha mantenido durante siglos como una dehesa en excelente estado de conservación, considerada como la mejor y más extensa de Europa. De origen antrópico, este bosque mediterráneo compuesto fundamentalmente por encinas ha servido como el sustento histórico de unos habitantes, pueblos y comunidades que ahora afrontan el reto de la despoblación.

“Dehesa” procede del castellano “defensa” y alude a la necesidad de roturar las parcelas y caminos para evitar el pastoreo del ganado trashumante de la Mesta. A partir de los encinares primitivos, de los que hay constancia desde la Edad Media (los árabes crearon aquí la cora de Fahs al-Ballut o “valle de las bellotas”), se formó un paisaje único que hoy sirve como uno de los mejores terrenos para la ganadería extensivo del cerdo ibérico.

Alumnos de la Universidad de Córdoba visitan una finca de dehesa en Los Pedroches para conocer la montanera. / Antonio Manuel Caballero

La comarca dispone de su propia denominación de origen para amparar los mejores productos a partir del ibérico. Es una de las cuatro únicas que existen en España y también una de las más exigentes, ya que sólo protege las piezas procedentes de animales con 100% de raza ibérica. La alimentación ha de ser a base de bellota (cuando hay en la montanera) o bien de cebo de campo. Además, sólo permite un máximo de 12 cerdos por hectárea de dehesa.

Los exigentes requisitos de la DOP Los Pedroches contrastan con la laxitud de Guijuelo, que acaba de aprobar rebajar su propia norma hasta el 50% de raza ibérica, apiñando hasta 100 guarros por hectárea. Es el camino contrario que siguieron hace años los ganaderos de esta zona de Córdoba, cuando decidieron eliminar por completo los cruces raciales (casi siempre con las variedades Duroc) apostando por la máxima calidad en la DOP. En la comarca se crían cerdos mezclados en diferentes proporciones, así como con otro tipo de alimentación o en explotaciones intensivas, pero ninguno de esos animales puede aspirar a tener el sello de la DOP Los Pedroches; están destinados a su venta al exterior, entre otros sitios, a Guijuelo.

Covap, una cooperativa de éxito

En el centro de las explotaciones ganaderas de Los Pedroches está la cooperativa Covap, un referente de la industria agroalimentaria. El volumen de negocio en 2024 de esta compañía se situó en 1.013 millones de euros; fue el segundo año consecutivo en que se superaron los mil millones de euros.

El grupo Covap realizó en 2024 inversiones por valor de más de 23 millones de euros con el reto de mejorar los procesos de producción, incrementar la eficiencia, garantizar su compromiso con la sostenibilidad y generar valor en todas las fases de la cadena agroalimentaria.