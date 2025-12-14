Foro suroeste
El olivar cordobés, alma de la industria agroalimentaria de la provincia
En la campaña actual se espera una bajada de la producción de un 7,5% de acuerdo con los primeros aforos
Rafael Verdú
Hace apenas unas semanas que ha comenzado a generalizarse la campaña de recogida de la aceituna en Córdoba, que cuenta con casi 300.000 hectáreas dedicadas a este cultivo (sólo por detrás de Jaén en superficie). Con miles de trabajadores sobre el terreno, más de dos centenares de cooperativas y numerosas empresas de transformación punteras como Dcoop o Deoleo entre otras, el sector olivarero es el centro de la potente industria agroalimentaria cordobesa.
Para este año se espera una campaña ligeramente inferior a la del año pasado. De acuerdo con el primer aforo realizado por la Junta a comienzos de octubre, se espera que en todas las fincas de Córdoba se recoja aceituna suficiente como para elaborar unas 270.000 toneladas de aceite, un 7,5% menos que en la temporada 2024-2025 pero un 18% más que en la media de las últimas cinco campañas, cuando la sequía llevó a los olivos a una situación crítica.
El valor de las exportaciones da una idea de la importancia del aceite de oliva para la economía cordobesa. Sólo en el primer tramo de este año (hasta el mes de agosto incluido) se vendieron al exterior aceites por valor de 562 millones de euros, una cu
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera