Billete único de transporte: así funciona el modelo alemán que ha anunciado Pedro Sánchez para España por 60 euros al mes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la entrada en vigor de un "abono único en todo el país" para viajar en autobuses estatales y trenes de Cercanías y media distancia por una tarifa plana de 60 euros al mes. La idea, anunciada el pasado mes de enero por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, emula el modelo que ya tiene Alemania. Pero, ¿cómo funciona el billete de transporte único alemán?

El Deutschlandticket o billete único para el transporte público en toda Alemania es probablemente la mejor y más popular aportación impulsada por el Gobierno del anterior canciller Olaf Scholz, el tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales, cuyo naufragio precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas el 23 de febrero, de las que salió vencedor el conservador Friedrich Merz.

Arrancó el billete único en 2022 al impactante precio de 9 euros mensuales y como remedio de emergencia tras los estragos económicos públicos y privados causados por la pandemia. En los años siguientes subió al no tan sugerente precio de 49 euros al mes. Pese a ese subidón, se han convertido en usuarios regulares de este abono unos 17 millones de ciudadanos, entre el total de 84 millones de habitantes del país más poblado de la Unión Europa.

El billete único permite utilizar sin límites autobuses, metros y trenes de cercanías o regionales por todo el país, con la excepción de los ferrocarriles internacionales de larga distancia o los de alta velocidad, ICE. Es una tarifa revolucionaria, teniendo en cuenta que un billete suelto para moverse por Berlín, por ejemplo, cuesta entre 3,80 y 4,70 euros, incluida su periferia, o con reducciones del 23%, si se adquieren cuatro unidades de una vez.

El fin de la coalición de Scholz hizo temer por la continuidad del popular Deutchlandticket. Pero al menos el canciller socialdemócrata logró la aprobación in extremis de su sucesor para este 2025, que desde el pasado enero cuesta 58 euros mensuales.

Este título se adquiere en la web de la Deutsche Bahn o del transporte público de cualquier land y tiene una validez de un año, de modo que no es el título ideal para turistas. Sí que es posible cancelar el título antes de que se cumpla el año pero es un proceso farragoso.

La capital del país, Berlín, cuenta además con un título único propio que funciona en todos los transportes públicos de la ciudad y el land. También es anual y cuesta 29 euros. Así, los ciudanos que viven en esta zona pueden elegir, según sus necesidades, entre el billete alemán o el del land.