¿Es buen negocio montar una lavandería? Una empresaria cuenta su experiencia personal: factura 6.000 euros al mes y tiene 1.300 de gastos fijos
Cada vez hay más establecimientos de este tipo
Si nos damos un paseo por nuestra ciudad seguro que nos encontramos con un buen número de lavanderías. Un negocio que, en principio, suena un tanto raro porque en España es común tener lavadora en casa, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Sin embargo, cada vez se abren más establecimientos de este tipo. ¿Es buen negocio? Pues una empresaria ha contado en las redes sociales su experiencia personal en la que asegura que ha llegado a facturar 6.000 euros en un mes pagando 1.300 euros de gastos fijos.
Estamos hablando de la tiktoker Melash García, quien cuenta en sus redes cómo ha sido montar este negocio. Ella asegura que en una media de cuatro años "vas a recuperar los 60.000 euros invertidos". También asegura que cometió el error de elegir una franquicia para montar el negocio "si vas directamente al fabricante te saldrán más baratas" las lavadoras y secadoras que utilizarás en el negocio.
Eso sí, destaca que no hay una facturación estable, siendo el verano los meses más bajos. También enumera los gastos fijos, como alquiler, autónomos, electricidad o agua, entre otrs, que en su caso llegan a los 1.300 euros.
Asegura que en su primer mes no solo llegaron a cubrir los gastos, sino que también obtuvieron beneficios. Eso sí, explica que "hay meses que solo dan para cubrir gastos y otros que pueden llegar a los 4.000 ´6.000 euros de facturación".
Riesgo
Eso sí, hay que tener en cuenta que un negocio como este supone un riesgo, que siempre hay que tener en cuenta, a pesar de que esta tiktoker asegure que le va muy bien en su empresa.
