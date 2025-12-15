Despidos por lo ocurrido en la cena de Navidad de la empresa: un abogado laboralista explica el motivo, "aunque sea fuera del horario de trabajo, sigues representado a la empresa"

Ahora en Navidad llega el momento de las cenas de empresa. Una forma de estrechar lazos con los compañeros y poder relajarse con ellos fuera de la oficina. Eso sí, tal y como explican abogados laboralistas "es importante comportarse" dado que te pueden despedir por una conducta inapropiada.

La abogada María José Álvarez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Comillas ICADE, recomienda que tanto las empresas como los trabajadores sean conscientes de que una cena de empresa es una “proyección de la relación de trabajo” y, por lo tanto, no es algo privado o extralaboral, tal y como ha cotnado en informativos Telecinco. “Cualquier comportamiento que suponga una extralimitación clara por parte del trabajador podrá ser sancionado e incluso objeto de despido”. Y así lo corroboran numerosas sentencias. La profesora Álvarez enumera algunas de las situaciones en las que pueden darse estas sanciones. “Insultos, peleas situaciones de acoso o incluso fotografías que se toman sin el consentimiento de los afectados y se publican en redes sociales con comentarios ofensivos o humillantes”, señala.

También la cuenta de Instagram "Un tío legal", abogado laboralistas que cuenta con casi un millón de seguidores, explica casos por lo que la cena de Navidad puede convertirse en el fin del tiempo en la empresa de un empleado. "

"Te peleaste en la cena de empresa? Ojo, que te pueden despedir. En varias sentencias, los tribunales han dejado clarito lo siguiente: Si en la cena de empresa montas un espectáculo, te peleas, insultas o pones en riesgo a tus compañeros… Sí, puede ser despido disciplinario por transgredir la buena fe y quebrar la convivencia laboral. Aunque sea fuera del horario de trabajo, sigues representando a la empresa y ese comportamiento tiene impacto directo en el clima laboral. Pero ojo... Si la pelea no fue provocada por ti, actuaste en defensa propia o no quedó acreditado que fueras el responsable, los jueces han declarado el despido improcedente. En resumen: Comportarte como un hooligan en la cena de empresa puede costarte el trabajo. Pero no cualquier incidente vale: la empresa tiene que demostrar que tu conducta fue grave y culpable".