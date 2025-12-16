Ya es oficial, Hacienda va a suspender las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes bajo vigilancia fiscal
Una medida dura pero eficaz
Los contribuyentes con deudas fiscales importantes o que incumplen de forma reiterada sus obligaciones tributarias podrían ver bloqueadas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito por parte de Hacienda.
Una medida dura y que se llevaría a cabo de forma cautelar para una serie de contribuyentes que estén incluídos en una lista de vigilancia fiscal. Así que no afectará a todas las personas, más bien a empresas y particulares concretos.
Y es que aquí se incluyen personas que tengan deudas superiores a 600.000 euros con la Agencia Tributaria, así como otras con una deuda menor, pero que acumule múltiples requerimientos ignorados. De ahí la importancia de estar al día con nuestras obligaciones fiscales.
Para no estar en esta lista y no ver bloqueadas las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito, lo mejor es pagar la deuda, de forma parcial o en su totalidad; o solicitar un aplazamiento o fraccionamiento. También podemos presentar alegaciones a la medida,.
Aviso
Los afectados, eso sí, serán avisados previamente con una notificación por correo certificado o a través de su buzón en la sede electrónica.
