Ya es oficial, Hacienda va a suspender las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes bajo vigilancia fiscal

Una medida dura pero eficaz

Ya es oficial, el Gobierno va a suspender las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes bajo vigilancia fiscal

Benito Domínguez

Los contribuyentes con deudas fiscales importantes o que incumplen de forma reiterada sus obligaciones tributarias podrían ver bloqueadas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito por parte de Hacienda.

Una medida dura y que se llevaría a cabo de forma cautelar para una serie de contribuyentes que estén incluídos en una lista de vigilancia fiscal. Así que no afectará a todas las personas, más bien a empresas y particulares concretos.

Y es que aquí se incluyen personas que tengan deudas superiores a 600.000 euros con la Agencia Tributaria, así como otras con una deuda menor, pero que acumule múltiples requerimientos ignorados. De ahí la importancia de estar al día con nuestras obligaciones fiscales.

Para no estar en esta lista y no ver bloqueadas las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito, lo mejor es pagar la deuda, de forma parcial o en su totalidad; o solicitar un aplazamiento o fraccionamiento. También podemos presentar alegaciones a la medida,.

Aviso

Los afectados, eso sí, serán avisados previamente con una notificación por correo certificado o a través de su buzón en la sede electrónica.

Symmachiarii critica la gestión de Pachuca, exige responsabilidades y lanza un mensaje: “Este sábado el Tartiere debe rugir”

Llega al Lidl el moldeador de pelo más deseado del mercado: seca, alisa y riza por menos de 50 euros

El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" ya tiene campeones: estos son los ganadores

Aviso a los ciclistas asturianos: el BOE hace oficial el adiós a pedalear por los arcenes de las carreteras nacionales por la nueva ordenanza vial

El mercadillo de Llanera tendrá quince puestos: estas son las fechas para la inminente cita navideña

VÍDEO: Guillermo Almada, nuevo técnico del Oviedo, ya pisa el césped de El Requexón

