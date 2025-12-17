Madrid Nuevo Norte ficha al 'exCEO' de Vía Célere a las puertas de iniciar sus primeras obras

Crea Madrid nuevo Norte (CMNN), mayor propietario de los suelos del desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte (antes la Operación Chamartín) ha fichado a José Ignacio Morales Plaza. El exconsejero delegado de la promotora será el nuevo primer espada de la compañía participada por BBVA, la socimi Merlin Properties y la constructora San José, nombramiento que se produce en la antesala del inicio de las primeras obras de urbanización, previstas para la primera mitad de 2026.

En un comunicado, el presidente, Álvaro Aresti, ha apuntado que la incorporación de Morales se enmarca "en la decisión estratégica de la compañía de seguir impulsando y consolidando el proyecto Madrid Nuevo Norte, tanto desde el punto de vista técnico como económico, para hacer realidad esta actuación urbanística clave para el futuro de Madrid". Si se cumplen los plazos previstos, antes de junio del próximo año entrarán las primeras grúas en la primera de las fases. "Estamos convencidos de que la experiencia de José Ignacio, sus conocimientos financieros y su amplia visión del proceso de transformación de suelo y del ciclo inmobiliario van a ser determinantes para que la compañía afronte con éxito esta nueva y exigente etapa", resumió Aresti.

Curriculum de José Ignacio Morales

Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, el nuevo consejero delegado de Crea Madrid nuevo Norte cuenta con un Executive MBA en IESE Business School y una larga experiencia en el sector financiero e inmobiliario, aunque también paso por compañías como la ingeniería Sener. Tras su salida de Vía Célere en 2023 fundó Terrano Capital, un fondo de deuda especializado en la financiación de promociones y suelo.