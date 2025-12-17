Ya puedes solicitar la ayuda del Gobierno para tener gratis gafas y lentillas

Se llevaba mucho tiempo hablando de esta ayuda y por fín es una realidad, ya puedes solicitar la subvención del Goierno para tener gratis gafas y lentillas. Se trata del plan VEO que estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

En realidad este plan es un sistema de ayudas de hasta 100 euros por persona al año para la adquisición de gafas o lentes de contacto. En el caso de las lentillas, se contempla que la ayuda pueda cubrir las unidades y el líquido necesarios para un año. Si el coste del producto es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia deberá abonar la diferencia.

Eso sí, no será para todos, sino que está destinado a niños y adolescentes de hasta 16 años (inclusive) con un problema de refracción diagnosticado y con derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos. La solicitud de la ayuda se realizará únicamente de forma presencial en un establecimiento de óptica participante en el Plan Veo, y no es posible realizar su tramitación online por parte de las personas beneficiarias.

Eso sí, el acceso a la ayuda es distinto en función de la edad. Para niños de 5 años o menos, tendrán primero que obtener la prescripción del problema de refracción en el servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud, tras derivación desde Atención Primaria; o en el servicio de oftalmología del sistema sanitario privado.

Con esta prescripción ya podrán acudir a una de las ópticas participantes en el Plan Veo junto a sus padres o tutores. Tendrán que llevar:

Documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. Esto se podrá acreditar mediante el código CIPA de la tarjeta sanitaria o del documento certificativo para recibir asistencia sanitaria expedido por la comunidad autónoma.

Prescripción del problema de refracción.

El número del DNI o documento de identificación, en caso de disponer de él, de la persona beneficiaria.

El número del DNI o documento de identidad del padre, madre o tutor.

En el caso de niños desde los 6 años hasta los 16, también hay que obtener la prescripción del problema de refracción. En este caso, además de ser emitida por los servicios de oftalmología del Sistema Nacional de Salud o del sistema sanitario privado, también lo puede hacer el propio profesional sanitario óptico-optometrista de un establecimiento sanitario de óptica participante en el Plan Veo. Este trámite puede hacerse en la misma óptica y en el mismo momento de solicitar la ayuda.

En cuanto a la documentación, esta es la que deberá llevar a la óptica: