Ontier asesora a Celtis Venture Partners en su primera inversión en España

Ontier ha asesorado a Celtis Venture Partners en su primera operación en España, apoyando su entrada en el mercado nacional a través de su inversión en Ibancar.

Ibancar es una fintech que opera un modelo de financiación digital y con garantía de activos, que permite a particulares acceder a crédito personal respaldado por sus vehículos, manteniendo en todo momento su uso.

El equipo legal asesor estuvo integrado por Ignacio Arce Orejas (Head of Ontier NextGen y Head of Corporate y M&A de Ontier España Norte), Pelayo García-Bernardo Albornoz (Counsel), Daniel Rodríguez Ruiz de Villa (Counsel) y Laura Zaldívar Lobato (abogada), todos ellos de la oficina de Ontier para el norte de España, ubicada en Oviedo.

"Esta operación representa un paso importante para Celtis en el inicio de nuestras operaciones en España. Estamos muy satisfechos de asociarnos con Ibancar en esta primera inversión y de haber contado con el apoyo de un equipo legal con un sólido conocimiento local y una clara comprensión de nuestros objetivos", aseguró Miguel Alprende, CEO de Celtis Venture Partners.

Por su parte, Ignacio Arce, Head of Ontier NextGen y Head of Corporate y M&A de Ontier España Norte explicó que "nos alegra mucho haber acompañado a Celtis Venture Partners en su primera inversión en España. Esta operación es representativa del tipo de mandatos transfronterizos y orientados al crecimiento en los que participamos activamente en Ontier NextGen, trabajando estrechamente con inversores internacionales en su entrada en el mercado español".