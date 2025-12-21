Óscar Puente: "Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego"

- Acaba usted de cumplir dos años en el ministerio. ¿Qué balance hace y qué proyecciones tiene?

- Ha habido un incremento importante del ritmo de ejecución. El año pasado hemos ejecutado más de 10.000 millones de euros. Sobre proyecciones, si hablamos de aeropuertos tenemos ya para aprobar el Dora 3 muy pronto y son 13.000 millones de euros para nuestros aeropuertos y otros 7.000 millones para los puertos. La previsión en el ámbito ferroviario es incrementar la red de alta velocidad en otros 750 kilómetros, consolidar y mejorar los dos núcleos principales de cercanías, Rodalies y Cercanías Madrid. Y en las carreteras tenemos una red madura con una demanda de mantenimiento muy alta, con más de 1.500 millones al año. Vamos a ir incrementando esa partida.

- ¿De qué ejecución se siente más orgulloso?

- En cuanto a obras estoy muy contento con Chamartín. Es una obra que se va a acabar un año antes de lo que estaba previsto. Y lo hemos hecho además sin parar de de utilizar la estación.

- ¿Y la espinita?

- En general me gustaría más velocidad a la hora de acometer los proyectos. Todo va más lento de lo que me gustaría.

- ¿Qué frena esa velocidad?

- Hay una primera fase que es la de los estudios, permisos, sobre todo de carácter ambiental, que consume demasiado tiempo. Pero otra espina clavada es el material rodante ferroviario. Necesitamos trenes, necesitamos muchos más trenes y muchos trenes mejores de los que tenemos. Y parece imposible recibir trenes en un plazo razonable.

- Usted ha estado viendo material en Reino Unido, en Italia, en China…

- En Europa estamos en tiempos de pedidos que no bajan de 5 años y también en precios altos. Eso hace que tengamos que mirar en otras direcciones. Y eso debe también llevar a una reflexión en el ámbito de la Unión Europea en relación con la industria de los trenes, porque tenemos muchos fabricantes pero que ahora mismo no están en condiciones de servir los pedidos en el tiempo que hace falta.

- ¿Qué le piden a Europa?

- Tenemos un problema de escala. Los chinos van con uno o dos fabricantes enormes. Y eso les hace muy competitivos. Nosotros tenemos una escala muy pequeña.

- ¿Vamos a comprar trenes a China?

- Desde luego estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China, no es ningún juego. Creo que además la industria europea necesita una sacudida, necesita reaccionar y creo que alguien tiene que empezar a hacerlo.

- ¿De los trenes que ha visto, cuáles son los que más le gustan?

- El material que he visto es muy bueno, pero ¿dónde está la clave? En tiempos de entrega, en precio… Los tiempos de entrega son inadmisibles. Ahora mismo un fabricante europeo no te da menos de 60 meses de tiempo de entrega.

- Decía usted que necesitamos más trenes. ¿Esto está cuantificado?

- A ver, es pasta. Es evidente. Renfe está preparando un concurso que va a sacar a primeros de año con una primera compra con lo más urgente. Estaremos hablando de en torno a 40 trenes de alta velocidad. Y luego tenemos que seguir comprando material de media distancia, material Avant, y material de cercanías.

- ¿Pero nos puede dar una cifra?

No. No debo.

- ¿Se va a tener alguna consideración con Talgo teniendo en cuenta que es una empresa española y que además la SEPI es accionista?

- Todos los procesos de compra van a concurso público y por tanto yo no podría decir que le voy a dar preferencia. Talgo tiene algo que de momento no tiene nadie más en el mundo que es la alta velocidad en rodadura desplazable. Digo hasta ahora, porque los chinos ya acaban de homologar un tren de rodadura desplazable a 350 por hora y que cambia de ancho sin tener que pasar por ningún tipo de infraestructura. En todo caso, sí quiero señalar que Talgo no tiene un problema de pedidos. Tiene un problema de capacidad industrial para servir los pedidos y en eso creo que se va a centrar.

- ¿Y Talgo lo va a conseguir por sí misma como quiere el Gobierno Vasco o van a tener que buscar un socio internacional?

- Bueno, eso se verá. Ellos son los que tienen que decidir. Nosotros estamos abiertos a apoyar y creo que en un momento como el que vivimos, en el que la escala es clave, poder tener compañeros de viaje que te ayuden es clave.

- Se ha montado revuelo con su propuesta de hacer viajes en tren de pie.

- Es una cosa que está en toda Europa implantada y también en España, porque en Cataluña esto se produce.

- También hay revuelo por la idea de que no son necesarios los controles de acceso al tren en la alta velocidad.

- Si de mí dependiera, estarían fuera mañana, pero es una cuestión de seguridad y entiendo que ponerle el cascabel a ese gato es muy difícil.

- ¿En qué momento estará en funcionamiento un AVE a 350 kilómetros por hora?

-Habrá un plazo en el que toda la infraestructura esté preparada y además hayamos construido los dos accesos nuevos, el Madrid-Norte por Chamartín y la conexión por Lleida-Barcelona directa a través de la Sagrera. Eso va a tardar tiempo. ¿Cuándo vamos a empezar? El año que viene, en 2026. ¿Cuándo empezará a haber tramos ya a 350 km/hora? Espero que pronto. No más de tres años.

- Se acaba el plazo para decidir qué hacen con la iniciativa del Congreso de instar a Renfe a devolver el precio del billete si llega con retraso…

- Se están elaborando los estudios legales correspondientes y no puedo anticipar nada. Pero obligar, en un escenario de competencia a tres, a que uno solo de los tres competidores, el nacional, sea el que tenga que pagar unas indemnizaciones, muy patriota no es.

- Descartan llevarlo al Constitucional?

- No descartamos nada.