José Elías Navarro, empresario: "No tiene sentido que en pleno siglo XXI nuestra economía se base en producir cerdos"
El propietario de negocios como La Sirena se muestra muy crítico con la política económica del país
El empresario José Elías Navarro, propietario de negocios como La Sirena, se muestra muy crítico con la política económica del país: "No tiene sentido que en pleno siglo XXI nuestra economía se base en producir cerdos".
Y es que Elías Navarro, que utiliza sus redes para divulgar su cultura emprendedora, también aprovecha en ocasiones para ser crítico con lo que ocurre en España. En esta ocasión, hizo una publicación en la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "España vendió sus grandes fábricas. Ahora solo nos queda servir copas y hacer camas".
El empresario asegura que "cuando ves la potencia industrial de países como China, te das cuenta de lo jodidos que estamos. España tenía capacidad consultiva. Tenía fábricas. Tenía grandes constructoras. ¿Y qué hemos hecho? Venderlo todo. Nos hemos convertido en lo que yo llamo “precio aceptante”: Viene alguien de fuera, nos pone una fábrica y aceptamos encantados. Pero la tecnología no es nuestra y la propiedad tampoco".
Afirma que "estamos obligados a consumir lo que viene de fuera porque aquí tenemos cero tecnología propia. Me da rabia que me digan que no hay nada sofisticado detrás del poder económico de España, pero es la verdad. No tiene sentido que en pleno siglo XXI nuestra economía se base en producir cerdos o en que la gente venga de vacaciones. Hemos vendido todo lo que tenía valor".
"Estamos muertos"
Para Elías Navarro, "si no identificamos pronto qué productos podemos generar nosotros mismos, estamos muertos".