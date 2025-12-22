Ya es oficial, en 2026 podrás trabajar y cobrar el paro a la vez

Si creías que era imposible trabajar y cobrar el paro, que sepas que podrás hacerlo aunque, eso sí, tienes que cumplir una serie de requisitos.

Te lo cuenta el canal de Tik Tok Leyes con Sebas, donde aseguran que la ley permite que, durante un máximo de nueve meses, puedas compatibilizar el subsidio por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia. Tal y como explica Sebas "es una medida pensada para ayudarte justo en el momento más difícil: cuando empiezas, facturas poco y los gastos aprietan".

Eso sí, "no es un regalo, es una herramienta legal para darte aire mientras arrancas".

Cuenta Sebas que "esta compatibilidad es clave porque te permite probar, crecer y consolidar tu proyecto sin perder de golpe el apoyo económico".

Desconocimiento

Y es que el problema de esto es que mucha gente no lo sabe y renuncia antes de tiempo, cuando en realidad la normativa está pensada para facilitar ese primer empujón. Eso sí, como señala, "hay requisitos y plazos que conviene hacer bien desde el principio para no tener problemas después".