Un conocido empresario estalla contra la administración pública: "Hay gente cobrando de lo público que no aporta absolutamente nada"
José Elías Navarro es muy crítico en sus declaraciones
El conocido empresario José Elías Navarro se ha mostrado muy crítico con la administración pública: "Hay gente cobrando de lo público que no aporta absolutamente nada".
El empresario, que utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura emprendedora, ha publicado en X (extinta Twitter): "En este país sobran impuestos. Deberíamos dejar de mantener estructuras inútiles. En España sobra grasa en la administración. Hay un buenismo instalado que nos impide ver la realidad: Hay gente cobrando de lo público que no aporta absolutamente nada"
Elías Navarro asegura que "si tuviéramos la valentía de limpiar la administración de parásitos y burócratas, los números cambiarían radicalmente". De este modo, apunta, "podríamos subir el sueldo a los médicos y profesores que sí tienen vocación, tendríamos un servicio público mucho más eficiente y rápido; dejaríamos de freír a impuestos a los ciudadanos para mantener estructuras inútiles y se acabaría la injusta diferencia entre trabajadores de primera (públicos intocables) y de segunda (privados)".
"Es cuestión de gestión"
En su opinión, "es cuestión de gestión pura y dura. Pero para eso habría que decirle a la gente la verdad, que llevamos toda la vida pagando un sistema que no funciona y que nadie se atreve a reformar por miedo a perder votos. Mientras falte valentía, seguiremos igual. Pagando de más. Recibiendo de menos. Y sosteniendo una maquinaria que nunca estuvo diseñada para funcionar bien. España necesita gestores que no tengan miedo a hacer lo que toca".
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: "Me duele hasta la barriga"
- El Estanco de la Suerte de Oviedo vende un décimo del tercer premio (50.000 euros): 'Siempre nos cuesta dormir, es el mejor día del año
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La única planta de carbón que continuará abierta en la España peninsular está en Asturias y este es el motivo por el que se ha pospuesto su cierre
- El Oviedo ya se mueve en el mercado: llega Fonseca, sale Brandon, ¿qué pasa con Elías Montiel?
- El segundo quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad deja 60.000 euros en Gijón: 'Llevamos tres años seguidos dando alegrías