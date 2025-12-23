Un conocido empresario estalla contra la administración pública: "Hay gente cobrando de lo público que no aporta absolutamente nada"

El conocido empresario José Elías Navarro se ha mostrado muy crítico con la administración pública: "Hay gente cobrando de lo público que no aporta absolutamente nada".

El empresario, que utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura emprendedora, ha publicado en X (extinta Twitter): "En este país sobran impuestos. Deberíamos dejar de mantener estructuras inútiles. En España sobra grasa en la administración. Hay un buenismo instalado que nos impide ver la realidad: Hay gente cobrando de lo público que no aporta absolutamente nada"

Elías Navarro asegura que "si tuviéramos la valentía de limpiar la administración de parásitos y burócratas, los números cambiarían radicalmente". De este modo, apunta, "podríamos subir el sueldo a los médicos y profesores que sí tienen vocación, tendríamos un servicio público mucho más eficiente y rápido; dejaríamos de freír a impuestos a los ciudadanos para mantener estructuras inútiles y se acabaría la injusta diferencia entre trabajadores de primera (públicos intocables) y de segunda (privados)".

"Es cuestión de gestión"

En su opinión, "es cuestión de gestión pura y dura. Pero para eso habría que decirle a la gente la verdad, que llevamos toda la vida pagando un sistema que no funciona y que nadie se atreve a reformar por miedo a perder votos. Mientras falte valentía, seguiremos igual. Pagando de más. Recibiendo de menos. Y sosteniendo una maquinaria que nunca estuvo diseñada para funcionar bien. España necesita gestores que no tengan miedo a hacer lo que toca".