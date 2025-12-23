Ya es oficial, la Seguridad Social cambiará en 2026 la jubilación con un nuevo sistema de cálculo / .

Ojo las personas que pretendan jubilarse en 2026 porque la Seguridad Social ha hecho cambios con la implantación de un nuevo sistema de cálculo. Al menos así lo cuenta el funcionario Alfonso Muñoz, que tiene un canal de Youtube en el que habla sobre estos asuntos.

Asegura Muñoz que en 2026 "habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación, por un lado, el modo en el que se calcula la base reguladora y, por otro, cómo se integran las lagunas de cotización, es decir, esos vacíos de cotización que tenemos en nuestra vida laboral".

Unos cambios que, según cuenta, "tendrán efectos directos e importantes sobre el importe final de nuestra pensión de jubilación para aquellos trabajadores que se jubilen a partir del año 2026".

Y es que hay un nuevo sistema dual para calcular la base reguladora de la pensión: "Se trata de un nuevo sistema que cambiará la forma en la que la Seguridad Social calculará la cuantía de la pensión de jubilación".

La Seguridad Social realizará un doble cálculo entre dos opciones. El primero es el método que se ha venido realizando hasta ahora, basándose en los últimos 25 años cotizados que "beneficiará a aquellos trabajadores con carreras laborales estables".

Segunda opción

El nuevo modelo es la segunda opción que, como apunta Muñoz, se realiza "haciendo la media de los últimos 29 años, excluyendo las 24 mensualidades peores. Se calcula la base reguladora en función de los 27 años mejores dentro de los últimos 29 años de cotización".