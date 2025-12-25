José Elías Navarro, empresario: "Antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas"
El propietario de La Sirena reflexiona sobre el futuro empresarial
El empresario José Elías Navarro aprovecha sus redes sociales para divulgar su cultura emprendedora, y en esta ocasión ha comentado que "antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas".
En su publicación, el dueño de La Sirena asegura que "ahora todo el mundo quiere levantar rondas. Hasta para negocios que no lo necesitan. He tenido grandes discusiones con gente por este tema. Parece que hoy en día está de moda levantar rondas para todo. Si vas a hacer algo disruptivo y quieres comerte el mundo, vale. Necesitas capital para abordar una expansión mundial".
Sin embargo, explica que "veo a muchos mezclando conceptos. Intentando levantar rondas para procesos industriales de toda la vida. Eso no tiene sentido. En una empresa industrial, lo más inteligente al inicio es apalancarse en los proveedores. Cuando un proveedor te da material a crédito, te está dando dinero. Si eres capaz de transformar ese material y venderlo antes de pagarlo, te estás financiando con un préstamo a interés cero. No hay nada más eficiente en el mundo financiero que eso".
"Cuidado"
Eso sí, "cuidado con estirar el chicle hasta el infinito. No puedes montar una empresa de cientos de miles sin nada de base. Llegará un momento en que tendrás que equilibrar y meter deuda o equity. Pero antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas. O si simplemente te has dejado llevar por la moda".
