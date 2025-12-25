Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
"Boom" de la Defensa en AsturiasSubida pensionesDesfile Papa Noel OviedoEl asturiano que repartió el GordoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

José Elías Navarro, empresario: "Antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas"

El propietario de La Sirena reflexiona sobre el futuro empresarial

José Elías Navarro, empresario: &quot;Antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas&quot;

José Elías Navarro, empresario: "Antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas" / La Sexta

Benito Domínguez

El empresario José Elías Navarro aprovecha sus redes sociales para divulgar su cultura emprendedora, y en esta ocasión ha comentado que "antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas".

En su publicación, el dueño de La Sirena asegura que "ahora todo el mundo quiere levantar rondas. Hasta para negocios que no lo necesitan. He tenido grandes discusiones con gente por este tema. Parece que hoy en día está de moda levantar rondas para todo. Si vas a hacer algo disruptivo y quieres comerte el mundo, vale. Necesitas capital para abordar una expansión mundial".

Sin embargo, explica que "veo a muchos mezclando conceptos. Intentando levantar rondas para procesos industriales de toda la vida. Eso no tiene sentido. En una empresa industrial, lo más inteligente al inicio es apalancarse en los proveedores. Cuando un proveedor te da material a crédito, te está dando dinero. Si eres capaz de transformar ese material y venderlo antes de pagarlo, te estás financiando con un préstamo a interés cero. No hay nada más eficiente en el mundo financiero que eso".

Noticias relacionadas y más

"Cuidado"

Eso sí, "cuidado con estirar el chicle hasta el infinito. No puedes montar una empresa de cientos de miles sin nada de base. Llegará un momento en que tendrás que equilibrar y meter deuda o equity. Pero antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas. O si simplemente te has dejado llevar por la moda".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
  2. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  3. ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves
  4. La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
  5. Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
  6. Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027
  7. Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
  8. La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)

Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir

Pajares, sin tregua por Navidad: los usuarios denuncian que la estación estuvo cerrada pese a tener condiciones para abrir

Videojuegos y chocolate con churros, una mezcla ganadora en las Navidades de Laviana

Videojuegos y chocolate con churros, una mezcla ganadora en las Navidades de Laviana

José Elías Navarro, empresario: "Antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas"

José Elías Navarro, empresario: "Antes de volverte loco buscando inversores, pregúntate si realmente los necesitas"

Donan dos cuadros a la Fundación Municipal de Cultura de Siero: este es el artista y las obras que ya pueden verse instaladas en el teatro Auditorio

Donan dos cuadros a la Fundación Municipal de Cultura de Siero: este es el artista y las obras que ya pueden verse instaladas en el teatro Auditorio

El hermano de Rocío Carrasco sorprende con un emotivo y sincero comunicado: "Siempre habrá alguien que camine a tu lado con cariño verdadero"

Así fue la ancestral calenda de Oviedo, que volvió a llenar el monasterio de San Pelayo en Nochebuena

Así fue la ancestral calenda de Oviedo, que volvió a llenar el monasterio de San Pelayo en Nochebuena

Los fieles, en masa a la Catedral de Oviedo: más reverencias que besos para venerar al Niño Jesús

Los fieles, en masa a la Catedral de Oviedo: más reverencias que besos para venerar al Niño Jesús
Tracking Pixel Contents