Ya es oficial, el complemento a la pensión que muchos hombres no saben que pueden solicitar: aún estás a tiempo de reclamarlo
Una ayuda que cambiará mucho el montante de tu pensión
El Gobierno puso en marcha el complemento por brecha de género en 2021 con la intención de corregir las diferencias que muchas personas sufren en su pensión tras dedicarse durante años al cuidado de sus hijos. Este complemento puede aumentar la pensión de jubilación, viudedad o incapacidad y, aunque nació pensado para mujeres, también pueden solicitarlo los hombres, tal y como cuentan en el canal de Tik Tok Leyes con Sebas,
Eso sí, el hombre que quiera solicitarlo, tiene que demostrar que su carrera profesional se vio afectada tras el nacimiento o adopción de sus hijos. "Es un derecho real y cada vez más personas lo están reclamando", aseguran en el canal de Tik Tok.
¿Y cómo solicitarlo? Pues en el canal de Tik Tok explican que, aunque no es complicada la solicitud, "sí exige cumplir una serie de requisitos y aportar la documentación correcta"
Así, hay que acreditar la situación familiar, demostrar la afectación en la vida laboral y solicitarlo directamente con la pensión o mediante revisión si ya estás cobrando.
Fundamental
Así que si crees que tu pensión es más baja de lo que debería tras haber criado hijos, revisar este complemento es fundamental, porque esta ayuda cambiará mucho el montante de tu pensión.
