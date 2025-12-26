Álvaro Martínez, asesor financiero, te da las diez claves para mejorar tus finanzas en 2026: "Saber dónde va tu dinero cambia el juego"
Unas ideas a tener muy en cuenta
Comienza un año nuevo, y entre las promesas que hacemos suele estar la de mejorar nuestra economía. Pues el asesor financiero Álvaro Martínez te da las diez claves para mejorar tus finanzas en 2026: "Saber dónde va tu dinero cambia el juego".
Álvaro Martínez, que tiene una cuenta en la red social X (extinta Twitter) donde ofrece interesantes consejos económicos, explica que uno de los problemas que solemos tener es no saber gestionar nuestro dinero. Por eso nos ofrece una pincelada de qué es lo que podemos hacer:
- Haz un presupuesto simple: saber a dónde va tu dinero cambia el juego.
- Crea fondo de emergencia: mínimo 3-6 meses de gastos, te da tranquilidad y libertad.
- Ataca tus deudas caras primero: intereses altos son el principal enemigo.
- Invierte aunque sea poco: constancia es mejor que cantidad. El tiempo es tu aliado.
- Automatiza ahorro e inversión: quita fuerza de voluntad, pon sistema.
- Diversifica: no pongas todo en una sola cesta, reduce riesgos.
- Controla impulsos: espera 24 horas antes de comprar cualquier capricho.
- Mejora ingresos: pide subida salarial, cambia de trabajo o crea ingresos extra.
- Fórmate: las finanzas personales no se improvisan, se aprenden.
- Piensa largo plazo: menos “ya” y más “qué quiero dentro de 10 años”.
"Un futuro financiero muy próspero"
Tal y como explica en su publicación, "si haces bien estas 10 cosas te estás asegurando un futuro financiero muy próspero".
