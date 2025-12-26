El oro y la plata alcanzan nuevos máximos históricos

La escalada de los metales preciosos no da tregua este viernes, jornada festiva en buena parte de Europa. Oro y plata prolongan su avance apoyados en las compras de los bancos centrales, especialmente de China; el repunte de las tensiones geopolíticas y la expectativa de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos. Ese escenario presiona a la baja al dólar frente a las principales divisas y favorece el atractivo de los metales y otras materias primas.

El oro al contado, que el miércoles rebasó por primera vez la cota de los 4.500 dólares por onza, marcaba este viernes nuevos máximos históricos. En la sesión llegó a tocar los 4.531,24 dólares, con un avance diario superior al 1% y una revalorización acumulada de más del 72% en lo que va de año. El metal dorado vive su mejor ejercicio desde 1979 gracias a las importantes entradas de capital en fondos indexados (ETF) respaldados por oro.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ORO Gráfico que muestra la evolución del precio del oro a lo largo del tiempo.

Otro de los motivos tradicionales que provocan su ascenso es que el oro y la plata actúan como valor refugio. Durante 2025, los inversores se han enfrentado a tensiones geopolíticas en Ucrania, Oriente Medio y, más recientemente, entre Venezuela y Estados Unidos.

"Las compras de los bancos centrales han sido moderadas respecto a los elevados niveles observados en 2023 y 2024. La incertidumbre geopolítica sigue siendo elevada, como demuestran los acontecimientos en torno a la guerra de Ucrania y la política de Estados Unidos. Además, el oro sigue estando infraponderado. Los inversores que antes se mantenían inactivos deberían seguir apostando por el oro y aumentar sus inversiones, lo que justificaría que el precio del oro se estabilizara en niveles más altos que en el pasado", explica Claudio Wewel, estratega de divisas del la gestora del banco privado suizo.

El analista de iBroker, Antonio Castelo, indica que el impulso de estos metales preciosos responde a que "el mercado descuenta un ciclo de recortes adicionales de tipos de interés en Estados Unidos (EE.UU.) para 2026". A esto se añade que "el dólar encadena su peor año en casi una década, lo que potencia las materias primas denominadas en dólares", apostilla Castelo.

Además, en este ciclo cobra especial relevancia la parte "puramente financiera del mercado", según afirma el experto de iBroker.

Ante el atractivo de los metales los inversores se han decantado por comprar ETFs (fondos cotizados), futuros y productos apalancados, hasta el punto en que el 2025 se ha convertido en "el mayor flujo hacia ETFs de oro en al menos cinco años".

La plata acumula un alza anual del 157%

La plata, por su parte, intensificaba su propio ‘rally’ con una subida de más del 5% respecto al cierre previo, hasta alcanzar otro récord: 76,5 dólares por onza. Con ese movimiento, su ganancia en 2025 ronda ya el 157%.

En el caso de la plata, además, el componente especulativo es "aún más intenso" según comenta Castelo y "las estimaciones apuntan a que los ETPs (productos negociables en bolsa) de la plata han incrementado sus posiciones en el entorno de los 100 millones de onzas solo en la primera mitad de este año", ha concluido Castelo.

También el platino se sumaba a la euforia. Sus futuros llegaron a dispararse más del 10% y marcaron un máximo intradía de 2.475,85 dólares, lo que sitúa la subida del metal en el año cerca del 170%.