Ya es oficial, el Gobierno aprueba el descuento de 57,5 por ciento en la factura de luz que llegará a miles de familias en 2026
Una medida que ya está recogida en el BOE
A partir del 1 de enero de 2026 finalizaban las rebajas extraordinarias del bono social eléctrico para las personas más vulnerables. Afortunadamente, el Gobierno ha decidido posponerlas un año más, con lo que las familias no recibirán un gran golpe en su factura de la luz.
Concretamente son rebajas entre el 42,5 y el 57,5 por ciento en función del grado de vulnerabilidad, hogares vulnerables y hogares vulnerables severos, tal y como se recoge en el BOE.
Hay que tener en cuenta que para ser un hogar vulnerable severo hay que tener una renta inferior al 50% de los umbrales considerados para hogares vulnerables.
Pero no solo eso, para las personas en riesgo de exclusión social se garantiza el suministro, es decir, se mantiene la prohibición de cortes de suministro de agua, luz y gas.
Mantenimiento
Esto se mantenderá durante todo el año 2026 y habrá que esperar para conocer si el Gobierno decide mantenerlos un año más.
