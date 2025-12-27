Ya es oficial, miles de personas podrán beneficiarse de una deducción de hasta el 60 por ciento en la Renta por obras en 2026

Si tienes pensado hacer obras de eficiencia energética en tu casa o tu edificio en 2026 estás de enhorabuena, ya que podrás acceder a una deducción en tu declaración de la renta de hasta un 60 por ciento.

Una medida que ya estaba vigente en 2025, pero que el Gobierno ha decidido ampliar durante el próximo ejercicio.

Edificios. / Freepik

Las obras tienen que realizarse en la vivienda habitual o en una arrendada para este fin y que se logre una mejora energética acreditada por un certificado de eficiencia energética.

Deducciones

La deducción del 60 por ciento, la máxima, es para obras en eficios residenciales, mientras que en viviendas individuales, la reducción será de entre el 20 y el 40 por ciento.