¿Pueden despedir a un conductor de autobús por quedarse sin combustible?: esto es lo que ha pasado en el País Vasco

Un conductor de autobús fue despedido tras iniciar la ruta con el vehículo en reserva, a pesar de que le avisaron de que podía repostar en el surtidor la la empresa.

Un despido que fue recurrido judicialmente y que finalmente ha contado con el determinante fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tal y como cuenta Diario de Transporte. Y es que la sentencia da la razón a la empresa considerado la falta como muy grave y entendiendo que la sanción que le aplicó la empresa -el despido del conductor- no es desproporcionada.

Tal y como explican, el conductor inició su jornada con el autobús en reserva y acabó dejando a los viajeros tirados en plena ruta por falta de combustible. Esto ocurrió el 3 de diciembre de 2023 en la ruta Zumaina-Elgoibar.

Con el vehículo en reserva, el conductor hizo 15,5 kilómetros, hasta Deba, pero el bus acabó parándose por falta de combustible. Esto obligó a la empresa a contratar dos vehículos adicionales para completar el recorrido y atender a los viajeros.

También abonó el taxi para trasladar al conductor hasta un lugar donde pudiera repostar y tuvo que afrontar la purga del depósito del autobús, que no arrancó tras volver a llenarlo de carburante.

Pero es que esta situación no es que pillase por sorpresa al conductor, que había sido avisado el día antes de que el surtidor de la empresa no estaba operativo. Y aún así inició su ruta asumiendo el riesgo de quedarse sin combustible en el autobús.

Algo que el tribunal considera una negligencia señalando que el despido está ajustado al derecho, que ya había sido ratificado inicialmente por el juzgadoo de los Social número 5 de San Sebastián y posteriomente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Tribunal Supremo

La sentencia puede recurriste ahora ante el Tribunal Supremo.