La Ley de Propiedad Horizontal habla claro de las derramas: son obligatorias y no te puedes negar a pagar a la comunidad

Una de las cosas en las que más conviene tener claro cuáles son tus derechos y tus obligaciones es, sin duda, la propiedad horizontal. Somos mayoría los españoles que vivimos en una comunidad de vecinos: es decir, tenemos servicios pero también derechos y obligaciones comunes que vienen de, entre otras, la Ley de Propiedad Horizontal. Una legislación que, a pesar de que nos afecta mucho, muy poca gente conoce en profundidad.

Es por eso que el gobierno de España y más concretamente el Ministerio de Justicia han publicado una completa guía en la que se detallan algunos de los derechos y obligaciones que todo el mundo debería conocer.

Una de las cosas que más nos “duelen” normalmente son las derramas. Una cantidad de dinero extra que tenemos que pagar cuando no hay dinero suficiente en la caja de la comunidad para afrontar una obra concreta. Normalmente cuando se aprueban estos gastos extraordinarios los vecinos deben hacerlo de común acuerdo. Pero no siempre.

Desde el gobierno se insiste que hay cuatro tipos de obras que se pueden ejecutar en una comunidad de propietarios y que no exigen, de ninguna manera, que haya que llegar a un acuerdo para aprobarlas y, por lo tanto, gastar el dinero común.

Dos personas miran los anuncios de una inmobiliaria en Las Palmas de Gran Canaria. / LNE

Obras obligatorias según la Ley de Propiedad Horizontal

Son las siguientes:

Instalación del ascensor (se considera que mejora, evidentemente, la movilidad).

Eliminación de barreras

Obras de conservación

Obras exigidas por la administración

Todo ello, se insiste, incluso si modifican estatutos o estructura del edificio.

En este sentido siempre que tengas una duda de esta o de cualquier legislación es bueno compartirla con algún especialista en la materia o buscar información por tu cuenta pero acudiendo siempre a fuentes fiables.