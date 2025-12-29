La Ley de Propiedad Horizontal habla claro de las derramas: son obligatorias y no te puedes negar a pagar a la comunidad
En ocasiones las obras en zonas comunes son necesarias y no necesitan votación
Una de las cosas en las que más conviene tener claro cuáles son tus derechos y tus obligaciones es, sin duda, la propiedad horizontal. Somos mayoría los españoles que vivimos en una comunidad de vecinos: es decir, tenemos servicios pero también derechos y obligaciones comunes que vienen de, entre otras, la Ley de Propiedad Horizontal. Una legislación que, a pesar de que nos afecta mucho, muy poca gente conoce en profundidad.
Es por eso que el gobierno de España y más concretamente el Ministerio de Justicia han publicado una completa guía en la que se detallan algunos de los derechos y obligaciones que todo el mundo debería conocer.
Una de las cosas que más nos “duelen” normalmente son las derramas. Una cantidad de dinero extra que tenemos que pagar cuando no hay dinero suficiente en la caja de la comunidad para afrontar una obra concreta. Normalmente cuando se aprueban estos gastos extraordinarios los vecinos deben hacerlo de común acuerdo. Pero no siempre.
Desde el gobierno se insiste que hay cuatro tipos de obras que se pueden ejecutar en una comunidad de propietarios y que no exigen, de ninguna manera, que haya que llegar a un acuerdo para aprobarlas y, por lo tanto, gastar el dinero común.
Obras obligatorias según la Ley de Propiedad Horizontal
Son las siguientes:
- Instalación del ascensor (se considera que mejora, evidentemente, la movilidad).
- Eliminación de barreras
- Obras de conservación
- Obras exigidas por la administración
Todo ello, se insiste, incluso si modifican estatutos o estructura del edificio.
En este sentido siempre que tengas una duda de esta o de cualquier legislación es bueno compartirla con algún especialista en la materia o buscar información por tu cuenta pero acudiendo siempre a fuentes fiables.
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros
- ¿A qué se va a dedicar la antigua comisaría de la Policía Local de Gijón? La Alcaldesa tiene una clara apuesta porque 'cada día se necesita más espacio
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- El mensaje de un conocido dramaturgo asturiano afectado por el escándalo del Gordo de Villamanín: 'Son doce hombres por los que hay que tener piedad
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó