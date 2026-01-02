Datos de Frontur
España recibió 91,5 millones de turistas internacionales hasta noviembre, un 3,4% más, en otro récord histórico
El penúltimo mes del año se cerró con 5,8 millones de visitantes un 2,1% más que en 2024
EP
España recibió 91,5 millones de turistas internacionales en los once primeros meses del año lo que supone un 3,4% más que el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que asegura que esta es la cifra registrada más elevada de la serie Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).
En noviembre 5,8 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país un 2,1% más que en el mismo mes de 2024.
Reino Unido fue el principal país de residencia, con algo más de un millón de turistas y un aumento del 4,7% respecto a noviembre de 2024. De Francia llegaron 695.770 turistas (un 7,4% menos) y de Alemania 667.931 turistas (un 2,7% más).
Los principales países emisores en los 11 primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 18,2 millones y un aumento del 3,9%), Francia (con casi 12,1 millones y una bajada del 0,5%) y Alemania (con más de 11,4 millones, un 0,9% más).
El número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 4,4% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 6,1% mientras que la vivienda en alquiler descendió un 1,9%. El alojamiento de no mercado descendió un 5,6%.
La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 2,7 millones y una disminución anual del 1,3%. El número de visitantes se incrementó un 1,6% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 10,4% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).
Más de 4,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en noviembre, un 1,1% más. Con paquete turístico llegaron casi 1,3 millones, un 5,7% más.
Canarias, destino principal
Canarias fue el primer destino principal de los turistas en noviembre, con el 25,3% del total. Le siguieron Cataluña (22,0%) y Andalucía (14,3%).
A Canarias llegaron un 0,9% más de turistas que en noviembre de 2024. El número de turistas que visitaron Cataluña aumentó un 0,9% y a Andalucía vinieron un 6,3% más.
En el acumulado de los 11 primeros meses de 2025 las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (19,1 millones y un aumento del 1% respecto al mismo período de 2024), Islas Baleares (15,5 millones y un incremento del 2,6%) y Canarias (14,2 millones, un 3,4% más).
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias
- El mejor roscón de Reyes de España se vende en Asturias y cuesta tan solo 9 euros, según un estudio de la OCU