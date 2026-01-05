Un conocido empresario alerta de lo "injusto" que le parece tener que sufragar la formación de sus empleados: "No es viable"
Unas declaraciones bastante polémicas
Parece que la polémica no para ni con el inicio del año. Y es que un conocido empresario alertó de lo "injusto" que le parece tener que sufragar económicamente la formación de sus empleados: "No es viable".
Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura emprendedora y expresar su opinión sin filtros. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil en la red social X (extinta Twitter) donde señala que "antiguamente el empleado pagaba parte de su formación recibiendo un salario menor. Hoy todo ese coste lo asume el empresario. Y es injusto".
El empresario considera que "formar a una persona tiene coste. Un coste bastante elevado que es difícil de asumir. Y, hoy en día, es el empresario el que lo asume al 100%. Eso no es viable".
Elías Navarro asegura que "no podemos pretender que los empresarios sufraguemos ese coste a cambio de nuestro beneficio sin recibir ninguna lealtad por parte del empleado. Antiguamente tú entrabas y pagabas parte de tu formación recibiendo un salario menor. ¿Por qué? Porque el empleado-aprendiz entraba con unas condiciones diferenciadas a las del empleado-oficial y el empresario podía permitirse el lujo de enseñarle".
Finalmente, señala que "hoy en día no puedes permitirte el lujo de enseñar a nadie porque es un coste brutal y luego la lealtad es entre cero y ninguna. Es una situación injusta".
Quejas
Las declaraciones de Elías Navarro han sido contestadas por sus seguidores, donde las opiniones están divididas. Algunos le muestran su apoyo, mientras que otros critican cómo trabaja el propio Elías Navarro.
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices