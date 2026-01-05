Un conocido empresario alerta de lo "injusto" que le parece tener que sufragar la formación de sus empleados: "No es viable"

Parece que la polémica no para ni con el inicio del año. Y es que un conocido empresario alertó de lo "injusto" que le parece tener que sufragar económicamente la formación de sus empleados: "No es viable".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su cultura emprendedora y expresar su opinión sin filtros. En esta ocasión, ha hecho una publicación en su perfil en la red social X (extinta Twitter) donde señala que "antiguamente el empleado pagaba parte de su formación recibiendo un salario menor. Hoy todo ese coste lo asume el empresario. Y es injusto".

El empresario considera que "formar a una persona tiene coste. Un coste bastante elevado que es difícil de asumir. Y, hoy en día, es el empresario el que lo asume al 100%. Eso no es viable".

Elías Navarro asegura que "no podemos pretender que los empresarios sufraguemos ese coste a cambio de nuestro beneficio sin recibir ninguna lealtad por parte del empleado. Antiguamente tú entrabas y pagabas parte de tu formación recibiendo un salario menor. ¿Por qué? Porque el empleado-aprendiz entraba con unas condiciones diferenciadas a las del empleado-oficial y el empresario podía permitirse el lujo de enseñarle".

Finalmente, señala que "hoy en día no puedes permitirte el lujo de enseñar a nadie porque es un coste brutal y luego la lealtad es entre cero y ninguna. Es una situación injusta".

Quejas

Las declaraciones de Elías Navarro han sido contestadas por sus seguidores, donde las opiniones están divididas. Algunos le muestran su apoyo, mientras que otros critican cómo trabaja el propio Elías Navarro.