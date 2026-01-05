Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incursión de EE UU en VenezuelaFarmacias de guardia AsturiasCabalgatas de ReyesLagos de CovadongaApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Ojo con llegar antes a tu puesto de trabajo: podrías ser despedido

Un caso que ha sucedido en Alicante

Ojo con llegar antes a tu puesto de trabajo: podrías ser despedido

Ojo con llegar antes a tu puesto de trabajo: podrías ser despedido / Freepik

Benito Domínguez

Simpre hemos creído que llegar antes al trabajo era considerado como un símbolo de compromiso con la empresa. Pues ojo, porque podrías ser despedido por esta cuestión, tal y como ha ocurrido en Alicante.

Y es que una mujer fue despedida de su empleo tras llegar entre treinta y cuarenta minutos antes a su puesto de trabajo, algo que hacía de forma reiterada. La mujer lo hacía a pesar que desde la empresa le exigían que entrara a su hora y al final tuvo un despido disciplinario.

Pero la cosa no se quedó ahí, porque la mujer fue a los tribunales y acabó perdiendo.

Y es que, como explican en el canal de Tik Tok Laboral Tips, llegar pronto suponía echar horas extras sin permiso, con lo que la empresa estaba amparada en su decisión de terminar su relación laboral con esta mujer. Además, cuentan en el canal de Tik Tok que el tribunal entendió que llegar antes sin autorización altera la organización interna, afecta al registro horario y rompe la confianza.

Noticias relacionadas y más

Gravedad

Y es que en el trabajo, "igual de grave puede ser llegar tarde que llegar antes sin permiso.Tu jornada empieza cuando empieza. Y si quieres hacer más, que quede autorizado por escrito".

TEMAS

Tracking Pixel Contents