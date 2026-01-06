Un conocido empresario ofrece su visión sobre los sindicatos: "Están llenos de ellos"

El conocido empresario José Elías Navarro aprovechó sus redes sociales para dar su visión particular sobre los sindicatos: "Están llenos de ellos".

Así, hizo una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) asegurando que "no tengo nada en contra de los sindicatos. Pero sí en contra de los vagos que se esconden en ellos".

Asegura que "tengo mucha experiencia con sindicatos en muchas de mis empresas. Creo que los sindicatos son una figura necesaria. Hacen una labor muy buena de cara al empresario y al empleado. Son imprescindibles. El problema son las personas que se camuflan tras los sindicatos".

Elías Navarro señala que "hay, principalmente, dos perfiles: Los sindicalistas de vocación, buenos trabajadores. Los vagos camuflados. Los sindicalistas de vocación entienden que la empresa sin el trabajador no tiene sentido y que al revés tampoco. Son muy buenos trabajadores y una figura es necesaria porque balancean el poder. El problema es cuando un tío se mete a sindicalistas porque es un vago y quiere que no lo echen. Ese tío es sindicalista por protección. Esa es la figura que pervierte a los sindicatos".

Reflexión

Finaliza su reflexión explicando que "yo, como empresario, no tengo nada en contra de los sindicatos. Tengo algo contra los vagos que pervierten su función. Y los sindicatos, por desgracia, están llenos de ellos".