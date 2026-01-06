Mercados
El Ibex 35 sube un 0,30%, con 17.674,84 puntos y pendiente de Venezuela
En la sesión del Día de Reyes, Fluidra lidera los ascensos del selectivo, con un avance del 3,05%, seguido por Grifols, Sacyr y Banco Santander
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes del Día de Reyes con una subida del 0,30%, manteniendo el máximo alcanzado el día anterior al situarse en los 17.674,84 puntos.
La cotización de los valores sigue de cerca las consecuencias derivadas de la reciente operación militar en la que fuerzas militares de Estados Unidos capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o la liberación de presos políticos.
En cuanto a las principales plazas europeas, la de París ha amanecido con un alza del 0,01%, la de Londres crecía un 0,51% y la de Francfort se anotaba un incremento del 0,21%.
En los primeros minutos de la sesión de este martes, Fluidra lideraba los ascensos del selectivo, con un avance del 3,05%, seguido por Grifols (+2,22), Sacyr (+1,82) y Banco Santander (+1,27).
Por contra, entre los descensos que se registraban en la apertura del mercado destacaban los de Acerinox (-0,99%), Iberdrola (-0,81%), ACS (-0,54%) e Indra (-0,60%).
El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en la apertura de los mercados en los 61,44 dólares, con un retroceso del 0,52%, mientras que el Texas cotizaba a 57,96 dólares, con un descenso del 0,62%.
En el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,1734 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, la prima de riesgo española rondaba los 40,3 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 3,32%.
- Comunicado urgente de los Reyes Magos: la cabalgata de Villaviciosa se adelanta y la recepción será en la plaza de abastos
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- Cierre del histórico Bar Prado de Boal, inaugurado en los años sesenta y que daba trabajo a ocho o nueve personas, según la época: 'Da un poco de pena verlo cerrar