La ingeniería viguesa SDEA diseñará equipos clave para ITER, el mayor experimento de fusión nuclear del mundo

Vigo pondrá su pica en el mayor experimento de fusión nuclear del mundo. El ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), que tiene como objetivo demostrar la viabilidad de esta energía como fuente limpia, segura y sostenible. La ingeniería olívica SDEA Solutions ha sido seleccionada para diseñar el Exhaust Cooler–Condenser (EXC), un equipo fundamental en el sistema de tratamiento térmico de este megaproyecto en el que participan 35 países con una inversión de 20.000 millones de euros. Todo para reproducir en la Tierra las reacciones que se producen en el interior del Sol, con el fin de lograr una producción energética casi ilimitada y libre de emisiones de carbono.

«Formar parte del ITER supone un reconocimiento a la capacidad técnica y al rigor de nuestro equipo», explican desde la compañía a FARO. La iniciativa, que comprende la construcción de un reactor de fusión nuclear en un complejo de 180 hectáreas en Cadarache, al sureste de Francia, es la quinta más costosa de la historia tras el Programa Apolo, la Estación Espacial Internacional, el Proyecto Manhattan y el desarrollo del GPS.

El trabajo adjudicado a SDEA Solutions incluye el diseño térmico y estructural de un sistema de intercambio y condensación de gases sometido a condiciones extremas de temperatura y presión. Abarca cálculos termo–mecánicos, análisis por elementos finitos (FEA), simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) y la preparación de la documentación técnica de cualificación siguiendo las estrictas normas internacionales del sector nuclear y energético. Todos los equipos serán construidos posteriormente por MAP Industrial Projects, con la que la firma viguesa colaborará en este contrato que ambas empresas acaban de ganar, después de un exigente proceso de validación.

Simulación del complejo del ITER. / ITER

El ITER —término que en latín significa «camino»— es promovido por siete socios fundadores: la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, China, India, Rusia y Corea del Sur, que tratan de demostrar la viabilidad de la energía de fusión nuclear pacífica. Los Veintisiete, a través de la agencia Fusion for Energy (F4E), coordinan gran parte del desarrollo tecnológico y la fabricación de componentes para el reactor experimental, que arrancará en 2035 con una operación de fusión deuterio-deuterio a la que seguirá una segunda prueba con energía magnética y corriente de plasma.

Proyectos en Noruega o Catar

La participación en esta iniciativa internacional refuerza la trayectoria de SDEA Solutions, que incluye múltiples trabajos de diseño y suministro de equipos para plantas piloto energéticas, la creación de sistemas térmicos para la industria química y la ejecución de contratos en países como Noruega o Catar. Liderada por Javier Porto y Wenceslao Oliveira, la compañía viguesa ha aportado en cada uno de ellos su especialización en equipos a presión, intercambiadores de calor y reactores, empleando herramientas avanzadas de análisis estructural, térmico y vibracional.

Con sus 23.000 toneladas de peso y casi 30 metros de altura, el dispositivo que albergará los ensayos del ITER supera con creces las dimensiones de los mayores reactores de fusión de referencia: el Toro Europeo Común (JET), en el Reino Unido, y el JT-60SA, desarrollado conjuntamente entre Europa y Japón en el país nipón.

«Este hito consolida a SDEA Solutions como una ingeniería viguesa de referencia en proyectos de alta complejidad técnica y demuestra su capacidad para competir al máximo nivel internacional», apuntan desde la empresa, cuya participación será clave para demostrar que las reacciones de fusión pueden producir más energía limpia, segura y sostenible: «Uno de los mayores desafíos tecnológicos de nuestro tiempo».